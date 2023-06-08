Общество 08.06.2023 в 17:04

В Бурятию приезжает Александринский театр

Национальный драматический театр России покажет в Улан-Удэ три спектакля
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Текст: Номер один
В Бурятию приезжает Александринский театр
В Бурятию впервые приезжает национальный драматический театр России (Александринский театр). Гастроли пройдут с 27 июня по 30 июня в Бурятском и Русском драматических театрах, сообщила пресс-служба Александринки.

«Александринский театр приезжает в Бурятию впервые за всю свою историю, а ведь в этом году наша труппа завершает уже 267-й сезон. Выбор Улан-Удэ не случаен: в регионе сложилась сильная, самобытная театральная культура и наши коллеги активно участвуют в деятельности Ассоциации национальных театров России. Для знакомства с бурятскими зрителями мы выбрали три очень разных спектакля.

Откроет гастроли спектакль «Демагог» (18+), который создан молодыми авторами – драматургом Кириллом Фокиным и режиссером Хуго Эрикссеном. Затем покажем мой спектакль «Женитьба» (12+). Этот спектакль имеет счастливую гастрольную судьбу, и, надеюсь, будет интересен и в Улан-Удэ. Мастерство же старшего поколения труппы, корифеев Александринского театра представит народный артист России Сергей Паршин в моноспектакле «Охота жить!» (16+).

Спектакли – главное содержание Дней Александринского театра в Улан-Удэ, но их показами мы не ограничимся. В программе мастер-классы и открытые разговоры с публикой и профессионалами театрального дела», рассказал художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

Первый постоянный публичный театр в России был основан по указу императрицы Елизаветы Петровны 30 августа (10 сентября) 1756.
С 1832 года театр стал называться Александринским. Название было дано в честь супруги императора Николая Первого Александры Фёдоровны.
C 1920 года стал именоваться «Государственный театр драмы», затем ему было присвоено имя А.С. Пушкина.
В 1990-е название «Александринский» вновь стало официальным

Расписание спектаклей:

Бурдрам - 27 июня в 19:00 спектакль «Демагог» Спектакль Хуго Эрикссена по пьесе Кирилла Фокина;
Бурдрам - 29 июня в 19:00 спектакль «Охота жить!» Моноспектакль народного артиста России Сергея Паршина «Охота жить!»;
Русский драмтеатр - 29 июня в 19:00 спектакль «Женитьба» Н.В.Гоголь;
Русский драмтеатр - 30 июня в 19:00 спектакль «Женитьба» Н.В.Гоголь.



Фото: alexandrinsky.ru
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