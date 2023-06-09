Общество 09.06.2023 в 14:49

«Птицы вещие поют — да все из сказок»

В Улан-Удэ в день летнего солнцестояния в театре Русской драмы пройдет славянская премьера
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Текст: Номер один
«Птицы вещие поют — да все из сказок»
«Жить или Нежить» - необычный спектакль на основе славянской мифологии состоится в Улан-Удэ в театре Русской драмы. Для его создания режиссеру пришлось заняться исследованием славянских мифов и буквально выдумать новую историю. Несмотря на рост интереса к славянской мифологии, собирать информацию пришлось по крупицам, сообщили в пресс-службе ГРДТ им. Н. Бестужева.

За консультацией автор и режиссер Надежда Разуваева обратилась к специалистам ВСГИК – доценту кафедры режиссуры эстрады и театрализованных представлений Тамаре Авдохиной и заслуженному артисту Бурятии, режиссеру Владимиру Витину.

«Тамара Владимировна преподает во ВСГИК «Анализ художественного текста» и «Теорию драмы и сценарного мастерства». Она помогла найти мифологические источники, подсказывала по мифам и персонажам. Владимир Альбертович консультировал, как написать текст, сюжетную линию, драматургические ходы», – говорит Надежда Разуваева.

Постановкой танцев в спектакле занялась известный режиссёр по пластике Евгения Герасимова. «В нашем спектакле Евгения – мой соратник, сорежиссер по пластическому решению спектакля», – уточняет Надежда.

Художник по костюмам Александра Пузакова – известный мастер, украсившая не одну красавицу – от «Мисс Улан-Удэ», «Красы Бурятии» и «Красы России» до участниц международных конкурсов красоты. Творческий почерк мастера известен красотой и изяществом. Все костюмы для спектакля – полностью ручная работа, созданная из тысяч бисеринок, пайеток, бусин и страз. По признанию художницы, теперь сбывается ее давняя мечта поработать над созданием славянских костюмов. Персонажи древних славянских мифов – Сирин, Алконост, Велес, Мокошь, Баба Яга, Кривда, Правда и др. будут показаны в непривычных образах, в соответствии с первоначальными мифами.

Сложная и богатая сценография спектакля разработана художником-постановщиком Светланой Пузаковой, много лет трудившейся в Государственном русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева бутафором. Светлана – уникальный народный мастер резьбы по дереву, дизайнер, декоратор, а также художник-постановщик, оформлявший самые статусные мероприятия республики.

«Главный герой, как и положено, будет искать себе невесту и лучший мир, но возрастное ограничение 16+ не случайно, потому что детские сказки будут «перевернуты» так, как они были созданы изначально, согласно древнеславянским мифам. Из мифов мы придем в реальный мир, где все переплетется», – говорит режиссер-постановщик Надежда Разуваева. Декорации спектакля уже сейчас поражают воображение – двуслойные, символизирующие лесной, водный, небесный и подземный миры. Режиссер и автор проекта предупреждает, что эта мифическая фантазия будет совсем не детской.

В этом спектакле необычно будет все. Даже афишу для этой мистической фантазии, впервые в истории Театра им. Н. Бестужева и города Улан-Удэ, создали с помощью нейросети. «Эта история – большая фантазия, волшебно получилось и с афишей», – признается режиссер. Путем долгих блужданий между запросами, концепциями и стилями Надежда Разуваева вместе с сотрудниками рекламного отдела Театра им. Н. Бестужева нашли общий язык с искусственным интеллектом, и получилась «нейроволшебная» афиша, на которой можно рассмотреть и Правду, и Кривду, Жить и Не́жить, Свет и Тьму и многое другое.

Как говорит автор спектакля, славянские мифы суровы, но божества в них не добрые и не злые – это человек выбирает, быть ему хорошим или плохим, и каким путем идти.

Напомним, премьера (возрастное ограничение 16+) пройдет 22 июня – в день летнего солнцестояния, а затем повторится 25 июня, завершив 94-й театральный сезон.


Фото: ГРДТ
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