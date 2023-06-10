В Улан-Удэ пытались украсть латунные вкладыши

В Улан-Удэ к уголовной ответственности привлечены двое мужчин, пытавшихся похитить латунные вкладыши с предприятия железной дороги.

В Улан-Удэ к уголовной ответственности привлечены двое местных жителей 1991 и 1996 г.р. Злоумышленники пытались похитить с территории железнодорожного предприятия латунные вкладыши железнодорожного назначения стоимостью более 80 тысяч рублей.

- Цветной металл мужчины планировали сдать в пункт приема, а вырученные денежные средства потратить на личные нужды. Их задержали полицейские и сотрудники охраны предприятия в момент вывоза похищенного с территории организации. В настоящее время детали изъяты и будут возвращены владельцу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.





Фото: "Номер один"