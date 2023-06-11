Почти 2 млн рублей потерял житель Улан-Удэ на криптовалюте

Житель Улан-Удэ расстался с 1,9 млн рублей, решив заработать на криптовалюте, сообщили в прокуратуре Бурятии.Мужчине на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником брокерской фирмы, которая специализируется на торговле криптовалютой, и предложил дополнительный заработок.Обговорив условия заработка, улан-удэнец оформил кредит и перевел 1,9 млн рублей на банковские счета мошенников. Это стало самой большой суммой средств, похищенных мошенниками у жителей Бурятии за последнюю неделю.С начала года от действий интернет-преступников пострадал 961 житель республики (+68 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 250 млн рублей (+21 млн рублей за последнюю неделю).В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.Злоумышленники представлялись: сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями (продавцами) товаров (услуг); знакомыми; представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Они сообщали, что: произошло снятие денег; оформлен кредит; необходимо получить компенсацию; предлагали дополнительный заработок.Фото: unsplash.com