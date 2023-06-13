Общество 13.06.2023 в 09:43

Билигма Ринчинова стала заслуженной артисткой России

В репертуаре талантливой оперной певицы более 40 ведущих партий мировой и отечественной классики
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Билигма Ринчинова стала заслуженной артисткой России
Почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» удостоена ведущая солистка оперной труппы Бурятского театра оперы и балета Билигма Ринчинова, сообщили в пресс-службе театра.

Награждение состоялось 12 июня, в День России, а соответствующий указ подписал президент Российской Федерации  12 мая 2023 года. Как говориться в документе, «за вклад  в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю, плодотворную деятельность».

Церемонию награждения провели первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин и председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов. Поздравила талантливую певицу и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева:

«От лица Министерства культуры Республики Бурятия и от себя лично сердечно поздравляю Билигму Жамбаловну Ринчинову с присвоением высокого звания – «Заслуженный артист Российской Федерации»! Мы гордимся нашей     талантливой оперной певицей, в репертуаре которой более 40 ведущих партий мирового и отечественного репертуара. Ни одно масштабное культурное мероприятие или гастроли не обходятся без участия Билигмы Ринчиновой. Она в числе первых выезжала в зону СВО в составе концертным бригад, чтобы поддержать наших ребят. Её знают и любят во всех уголках нашей республики и далеко за её пределами. Браво!», -  отметила Соелма Дагаева.

Билигма Ринчинова посвятила свою жизнь служению высокому искусству. Она выступает на сцене Бурятского театра оперы и балета более 20 лет, исполнила более 40 партий, в её репертуаре есть русские романсы, бурятские песни, камерные произведения. Она не раз достойно представляла республику на международных, российских конкурсах, гастролировала по стране и за рубежом, дважды становилась номинантом российской музыкальной национальной премии «Онегин».

«Сегодня всенародный праздник День России, и я всех поздравляю! Сегодня День Рождения моей дочери Сарюны, сегодня мне вручают звание. Я очень горда, что мой труд так высоко оценён.  Хочу сказать слова благодарности моим родителям, которые дали мне образование, воспитание и всегда верили в меня. Благодарю своих педагогов, без которых я не состоялась бы как оперная певица. Это, прежде всего, народная артистка РСФСР Надежда Петровна Казакова и мой второй педагог - Татьяна Бадмажаповна Шойдагбаева, заслуженная артистка России. Отдельно хочется поблагодарить руководство театра – особенно  нашего художественного руководителя Владимира Алексеевича Рылова, благодаря которому мой репертуар значительно расширился», - говорит Билигма Ринчинова.

В завершении церемонии награждения оперная звезда порадовала всех присутствующих  своим выступлением и исполнила песню на бурятском языке композитора Анатолия Андреева «По законам земли родной».

Фото: Бурятский театр оперы и балета
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