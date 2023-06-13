Общество 13.06.2023 в 11:46

В Бурятии построят хорошие пляжи

На них республике выделили 50 млн рублей из федерального бюджета
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии построят хорошие пляжи
В центре Улан-Удэ в районе памятного креста в честь основания города, кафе «Баран на корове» и улицы Удинской будет обустроен хороший пляж. Его построят на средства, выделенные различным регионам страны из федерального бюджета на развитие пляжей и пляжной инфраструктуры. На имеющемся острове уже началась организация котлована, который заполняется водой. Там организуют хорошие условия для людей, отдыхающих на реке Уде. Не исключено, что сделают канатную дорогу.

Предполагается, что на полученные 50 млн рублей всего в республике обустроят 8-10 пляжей в разных местах - озеро Гусиное, озеро Щучье, Энхалук, Сухая, Максимиха, Нижнеангарск, Северобайкальск... Планируется, что они начнут работать в будущем году.

В этом году, скорее всего, в столице республики откроется пляж на острове Комсомольском. В целом на территории республики ежегодно открывается 10-13 пляжей.

К сожалению, в республике продолжают тонуть люди. Уже утонули двое, в том числе 15-летний подросток. Он утонул в Селенге, его унесло течением. Тело ребенка до сих пор не нашли. Спасателями спасены четверо купальщиков. С середины мая зафиксировано 18 нарушений у пользователей маломерных судов.

В Бурятии продолжается широкая разъяснительная кампания, призванная предотвратить опасное поведение людей на воде. Прежде всего, детей.

Фото: «Номер один»
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