Общество 13.06.2023 в 12:45

Биометрическим данным не доверяют

Чуть более трети россиян согласились бы передать их
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Текст: Номер один
Биометрическим данным не доверяют
Россияне по-прежнему не торопятся сдавать биометрические данные: лишь 36% из получавших подобное предложение согласились. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Уже совсем скоро оплатить небольшие покупки и проезд в общественном транспорте можно будет при помощи биометрии. Однако сделать это смогут немногие: на данный момент 12% россиян получали предложение о сдаче биометрических данных (не связанные с выдачей загранпаспортов и виз), согласием ответил лишь 1 из 3 (36%).

Свое решение они аргументируют соображениями безопасности («Это дополнительная степень защиты для банка»), а также желанием в скором будущем пользоваться всеми преимуществами современных технологий. Каждый второй отказался (48%): по их мнению, сохранность информации отнюдь не гарантирована, а последствия утечки данных могут создать серьезные проблемы. Еще 16% пока думают над ответом.

С запросами на сдачу биометрических данных мужчины сталкиваются почти вдвое чаще женщин (14% против 8% соответственно). Впрочем, как и ранее, мужчины чаще противятся подобным предложениям (52% против 40% среди женщин).

Фото: unsplash.com
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