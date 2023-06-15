Общество 15.06.2023 в 11:53

Улан-удэнка, изувеченная сворой собак, спустя год вышла на связь

Татьяна: «Вижу, и это – самое главное. Пока что, к сожалению, только одним глазом»
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Текст: Евгения Гармаева
Улан-удэнка, изувеченная сворой собак, спустя год вышла на связь

Спустя целый год молчания на связь вышла улан-удэнка по имени Татьяна. Эту девушку помнит вся республика и люди, находящиеся далеко за ее пределами. Сегодня в ее социальных сетях появился пост, обращенный к жителям.

Напомним, в 2020 году тогда еще 20-летняя жительница страшно пострадала от нападения своры собак в поселке Забайкальский. Едва живую и с тяжелыми ранами девушку от смерти спасли местные жители, услышав ее крики на улице. Пострадавшую сначала лечили в Республиканской больнице им. Семашко, потом перевели в Москву. Истерзанная собаками девушка долго не могла самостоятельно есть и передвигаться. Московские медики помогли Татьяне восстановить общее состояние здоровья после нападения, а затем занялись восстановлением ее лица – девушке делали операцию по реконструкции носа, восстанавливали левый глаз, пересаживали кожу.

Раньше страницу Татьяны вела ее двоюродная сестра, а сейчас горожанка пишет посты самостоятельно. Как она рассказывает, к счастью, удалось восстановить зрение, правда, пока только на один глаз.

«Вижу, и это – самое главное. Пока что, к сожалению, только одним глазом, но все впереди! Правый глаз все еще зашит, сколько он еще будет находиться в таком состоянии – я не знаю. Очень надеюсь, что однажды буду видеть двумя», 

 - говорит Татьяна
По поводу состояния здоровья улан-удэнка сообщила, что, хоть могло быть и лучше, она в целом чувствует себя неплохо.

«Касаемо двигательных функций все в порядке, осталось только восстановить лицо. Периодически езжу на пластические операции в Москву, в последний раз была там в марте-апреле этого года. Восстановление будет долгим и тяжелым, так как потребуется еще много операций и моральных сил на них»

- пишет жительница.
Девушка признается, что у нее все еще много переживаний.

«До сих пор мучаюсь кошмарами и боюсь выходить на улицу из-за случившегося, но я стараюсь держаться благодаря поддержке близких людей»,

- добавляет она.
На данный момент Татьяна находится дома, в Улан-Удэ. Один из жителей спросил, изменилась ли в городе ситуация с собаками по ее мнению.

«Не знаю что конкретно имелось ввиду, но отвечу в обоих смыслах. Если в городе, то ситуация с собаками никак не изменилась, слышала, что нападения до сих пор совершаются. Если касаемо меня, то я по-прежнему боюсь собак и контактов с ними. Благодарю всех за теплые слова поддержки и за то что до сих пор переживаете о моем состоянии, все ваши комментарии я видела и читала, огромное вам спасибо»,

 - пишет жительница.
 В конце Татьяна поинтересовалась, стоит ли ей продолжать вести аккаунт. За несколько часов пост набрал 700 лайков, горожане оставили свыше сотни поддерживающих комментариев. 

«Слежу за вашей историей из Индии с самого начала (извините, если есть ошибки, пользуюсь переводчиком). Ты очень храбрая, рас так много пережила, посылаю вам больше любви и силы!»

 - пишет пользовательница.

«Танюша, конечно продолжайте. Так много людей переживает за вас. Если нужна будет помощь, обращайтесь!»

- пишет девушка из Москвы.
  Многих людей волнует, нужна ли Татьяне финансовая поддержка.

«Как же здорово, что вы написали! Вы даже не сомневайтесь, вести или нет! Если вам не в тягость и по силам, мы будем рады вас читать! Хочется сказать вам, если нужна помощь финансовая, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите об этом здесь! Добрых сердец очень много! А ваша история особая. Мы все переживаем за вас!»

- добавляют там же.

«Обязательно оставайтесь с нами! И еще вопрос, как финансовый фактор? Помогает ли вам администрация города финансово?»

- интересуются в комментариях.
 



Фото: личная страница жительницы

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