В Бурятии обновят 21 сельскую почту

Соглашение о продолжении реализации программы модернизации почтовых отделений, подписали на полях Петербургского международного форума генеральный директор Почты России Михаил Волков и глава Бурятии, сообщили в его пресс-службе.Программа модернизации и приведения в нормативное состояние до 2025 года отделений почтовой связи реализуется в регионах страны по поручению президента России Владимира Путина.«Заключенное сегодня соглашение между Бурятией и Почтой России будет способствовать обеспечению потребностей жителей республики в качественных услугах почтовой связи, увеличению объемов услуг, оказываемых в отделениях почтовой связи, расположенных в отдаленных сельских населенных пунктах», - отметил глава Бурятии.Напомним, пилотный проект по модернизации почтовых отделений, был запущен в Бурятии в 2022 году.«В прошлом году по поручению президента России мы приступили к модернизации сельских почтовых отделений. В Бурятии мы уже обновили четыре отделения, одно из них переехало в новое современное здание, построенное по принципу быстровозводимой конструкции. В 2023 году в республике мы отремонтируем еще 21 отделение. Они станут не только комфортнее – в них появятся услуги, востребованные у жителей небольших населенных пунктов. Я благодарю правительство Бурятии за сотрудничество и помощь в реализации проектов», – говорит генеральный директор Почты России Михаил Волков.Реконструкция затронет затронет 11 районов Бурятии: Баргузинский район - с. Уро, Бичурский район - с. Елань и с. Новосретенка, Джидинский район - у. Дырестуй, Закаменский район - у. Дутулур, Заиграевский район - с. Новая Брянь и с. Усть-Брянь, Иволгинский район - с. Сотниково, Кабанский район - с. Большое Колесово, с. Шергино и с. Байкало-Кудара, Кяхтинский район - с. Кудара-Сомон, с. Большая Кудара, с. Усть-Киран, Мухоршибирский район - с. Шаралдай, с. Харашибирь, с. Мухоршибирь, с. Никольск, Прибайкальский район - п. Таловка и с. Турунтаево, Тарбагатайский район - с. Десятниково.Фото: egov-buryatia.ru