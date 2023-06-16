Общество 16.06.2023 в 09:27

В Бурятии обновят 21 сельскую почту

Глава Бурятии и гендиректор Почты России подписали на ПМЭФ соглашение о модернизации почтовых отделений
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии обновят 21 сельскую почту
Соглашение о продолжении реализации программы модернизации почтовых отделений, подписали на полях Петербургского международного форума генеральный директор Почты России Михаил Волков и глава Бурятии, сообщили в его пресс-службе.

Программа модернизации и приведения в нормативное состояние до 2025 года отделений почтовой связи реализуется в регионах страны по поручению президента России Владимира Путина.

«Заключенное сегодня соглашение между Бурятией и Почтой России будет способствовать обеспечению потребностей жителей республики в качественных услугах почтовой связи, увеличению объемов услуг, оказываемых в отделениях почтовой связи, расположенных в отдаленных сельских населенных пунктах», - отметил глава Бурятии.
Напомним, пилотный проект по модернизации почтовых отделений, был запущен в Бурятии в 2022 году.

«В прошлом году по поручению президента России мы приступили к модернизации сельских почтовых отделений. В Бурятии мы уже обновили четыре отделения, одно из них переехало в новое современное здание, построенное по принципу быстровозводимой конструкции. В 2023 году  в республике мы отремонтируем еще 21 отделение. Они станут не только комфортнее – в них появятся услуги, востребованные у жителей небольших населенных пунктов. Я благодарю правительство  Бурятии за сотрудничество и помощь в реализации проектов», – говорит генеральный директор Почты России Михаил Волков.

Реконструкция затронет затронет 11 районов Бурятии: Баргузинский район - с. Уро, Бичурский район - с. Елань и с. Новосретенка, Джидинский район - у. Дырестуй, Закаменский район - у. Дутулур, Заиграевский район - с. Новая Брянь и с. Усть-Брянь, Иволгинский район - с. Сотниково, Кабанский район - с. Большое Колесово, с. Шергино и с. Байкало-Кудара, Кяхтинский район - с. Кудара-Сомон, с. Большая Кудара, с. Усть-Киран, Мухоршибирский район - с. Шаралдай, с. Харашибирь, с. Мухоршибирь, с. Никольск, Прибайкальский район - п. Таловка и с. Турунтаево, Тарбагатайский район - с. Десятниково.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
почта России Бурятия соглашение

Все новости

В Бурятии намерены развивать малую авиацию
16.06.2023 в 10:02
В Бурятии отдохнут 100 школьников из ДНР
16.06.2023 в 10:00
В Бурятии на границе задержан радиоактивный «Хорёк»
16.06.2023 в 09:52
Галан Гунзыновай дурасхаал мүнхэлэгдэбэ
16.06.2023 в 09:50
В Улан-Удэ судят руководителя СТО, где произошел взрыв
16.06.2023 в 09:43
В Бурятии обновят 21 сельскую почту
16.06.2023 в 09:27
В Муйском районе Бурятии потушили крупный лесной пожар
16.06.2023 в 09:24
В Бурятии восстановлено движение по дороге в Окинский район
16.06.2023 в 09:14
Снос старого дачного дома
16.06.2023 в 09:00
В Бурятии неизлечимая зараза пожирает леса
16.06.2023 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
В Бурятии на границе задержан радиоактивный «Хорёк»
Машину из Монголии с повышенным радиационным фоном выявили на МАПП Кяхта
16.06.2023 в 09:52
Галан Гунзыновай дурасхаал мүнхэлэгдэбэ
16.06.2023 в 09:50
В Бурятии восстановлено движение по дороге в Окинский район
Из-за размыва дороги сообщение с районом было прервано на несколько дней
16.06.2023 в 09:14
Снос старого дачного дома
Есть ли какие-то ограничения?
16.06.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru