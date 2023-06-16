В школе Улан-Удэ открыли мемориальные доски в память о погибших на СВО выпускниках

В Улан-Удэ в школе №54 открыли две мемориальные доски, посвященные памяти выпускников школы, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Как сообщили в мэрии, увековечена память лейтенанта мотострелкового батальона Владимира Раднаева и гвардии младшего сержанта Варта Манояна.







С инициативой установить мемориальные доски в память о героях выступили одноклассники и друзья погибших. Также по инициативе педагогического коллектива в музее школы оформлены стенды памяти еще двух погибших выпускников - Мунко Чимитова и Никиты Бычко.





Раднаев Владимир Александрович с 1991 года учился в школе №54. После поступил в Бурятский государственный университет по специальности «Политология». С 2008 года нес службу в рядах УФСИН России, имел звание майора. Как настоящий патриот и по зову души в числе первых принял решение войти в состав батальона «Байкал». В октябре 2022 года геройски погиб при исполнении воинского долга. Указом президента РФ награжден Орденом Мужества посмертно.

















Маноян Варт Сенекеримович в 1990 году поступил в 1 класс школы №54. После её окончания поступил в профессиональное техническое училище №10. В июне 2003 года был призван в ряды Российской Армии. В сентябре 2022 года мобилизован для участия в спецоперации. 6 февраля 2023 года геройски погиб при исполнении воинского долга. Указом президента РФ награжден Орденом Мужества посмертно.Фото: мэрия Улан-Удэ