Общество 16.06.2023 в 11:39

В школе Улан-Удэ открыли мемориальные доски в память о погибших на СВО выпускниках

С такой инициативой выступили одноклассники и друзья погибших
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Текст: Константин Воронов
В школе Улан-Удэ открыли мемориальные доски в память о погибших на СВО выпускниках
В Улан-Удэ в школе №54 открыли две мемориальные доски, посвященные памяти выпускников школы, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Как сообщили в мэрии, увековечена память лейтенанта мотострелкового батальона Владимира Раднаева и гвардии младшего сержанта Варта Манояна.


С инициативой установить мемориальные доски в память о героях выступили одноклассники и друзья погибших. Также по инициативе педагогического коллектива в музее школы оформлены стенды памяти еще двух погибших выпускников - Мунко Чимитова и Никиты Бычко.


Маноян Варт Сенекеримович в 1990 году поступил в 1 класс школы №54. После её окончания поступил в профессиональное техническое училище №10. В июне 2003 года был призван в ряды Российской Армии. В сентябре 2022 года мобилизован для участия в спецоперации. 6 февраля 2023 года геройски погиб при исполнении воинского долга. Указом президента РФ награжден Орденом Мужества посмертно.

Раднаев Владимир Александрович с 1991 года учился в школе №54. После поступил в Бурятский государственный университет по специальности «Политология». С 2008 года нес службу в рядах УФСИН России, имел звание майора. Как настоящий патриот и по зову души в числе первых принял решение войти в состав батальона «Байкал». В октябре 2022 года геройски погиб при исполнении воинского долга. Указом президента РФ награжден Орденом Мужества посмертно.





Фото: мэрия Улан-Удэ
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