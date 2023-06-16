Общество 16.06.2023 в 17:24
В Бурятии состоится открытие летней любительской рыбалки на омуля
Этим летом впервые после долгого перерыва такая рыбалка разрешена, но коммерческий лов под запретом
Текст: Номер один
В Бурятии в поселке Усть-Баргузин 20 июня в 10:000 пройдет открытие летней любительской рыбалки на омуля. Этим летом рыболовам-любителям разрешено ловить байкальского эндемика, главное соблюдать правила, сообщили в минсельхозе республики.
В честь открытия рыбалки в местности «Старый паром» поселка Усть-Баргузин состоится выпуск личинок байкальского омуля, а творческие коллективы района порадуют гостей своими номерами.
«Многолетняя работа байкальского филиала Главрыбвода, Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства позволила снять ограничения на любительский вылов омуля. Но главная цель – восстановление популяции омуля до своей биологической массы 10 тыс тонн. И тогда уже можно говорить о промышленном лове», – рассказал зампред правительства Бурятии Галсан Дареев.
Сама рыбалка состоится на территории разрешенного рыболовного участка в Баргузинском заливе.
Основные правила любительской ловли омуля – это рыбалка с 5:00 до 22:00 на определенных участках Байкала, при себе иметь не более 10 крючков и омуль размером меньше 20 см должен выпускаться обратно. Также в сутки разрешено ловить не более 5 кг омуля.
Возрастной ценз 0+
Правила рыболовства размещены на сайте Ангаро-Байкальского территориального управленияl. Также можно задать вопросы по телефонам управления: 8 (3012) 21-38-13, 21-38-14.
Фото: минсельхоз Бурятии
В честь открытия рыбалки в местности «Старый паром» поселка Усть-Баргузин состоится выпуск личинок байкальского омуля, а творческие коллективы района порадуют гостей своими номерами.
«Многолетняя работа байкальского филиала Главрыбвода, Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства позволила снять ограничения на любительский вылов омуля. Но главная цель – восстановление популяции омуля до своей биологической массы 10 тыс тонн. И тогда уже можно говорить о промышленном лове», – рассказал зампред правительства Бурятии Галсан Дареев.
Сама рыбалка состоится на территории разрешенного рыболовного участка в Баргузинском заливе.
Основные правила любительской ловли омуля – это рыбалка с 5:00 до 22:00 на определенных участках Байкала, при себе иметь не более 10 крючков и омуль размером меньше 20 см должен выпускаться обратно. Также в сутки разрешено ловить не более 5 кг омуля.
Возрастной ценз 0+
Правила рыболовства размещены на сайте Ангаро-Байкальского территориального управленияl. Также можно задать вопросы по телефонам управления: 8 (3012) 21-38-13, 21-38-14.
Фото: минсельхоз Бурятии