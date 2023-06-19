Общество 19.06.2023 в 15:55

Бичурский район в посевную-2023 увеличил площади зерновых культур на 963 гектара

Это больше, чем планировалось ранее
A- A+
Текст: Иван Иванов
Бичурский район в посевную-2023 увеличил площади зерновых культур на 963 гектара
Изначально рост был запланирован в размере 848 га от уровня прошлого года. Но аграрии Бичурской долины план перевыполнили, дополнительно засеяв еще 115 га.

Как сообщили в отделе развития АПК администрации Бичурского района, всего посевы пшеницы достигли 6432 га вместо плановых 6407 га (100,4 %), ячменя - 740 га вместо 550 га (134,5%), тритикале - 335 га вместо 330 га (101,5%). Рожью засеяно 285 га вместо плановых 170 га, что составляет 167,6%.

Продолжается посевная кормовых культур, которыми планируется засеять 8294 га - на 285 га больше, чем в 2022 году.

Напомним, что по итогам прошлого года Бичурский район стал лидером в Бурятии по валовому сбору зерновых и занял второе место в рейтинге муниципальных образований по развитию АПК.

Фото: «Номер один»
Теги
бичурский район

Все новости

Бичурский район в посевную-2023 увеличил площади зерновых культур на 963 гектара
19.06.2023 в 15:55
Центр восточной медицины возведут в центре Улан-Удэ
19.06.2023 в 15:53
Жители Бурятии собрали более 280 млн. рублей на помощь бойцам
19.06.2023 в 15:26
На трассе в Бурятии разбился автомобиль с детьми
19.06.2023 в 14:10
За неделю превратили его в «овощ»
19.06.2023 в 13:54
Деревья Улан-Удэ снова атакует моль
19.06.2023 в 13:53
В Бурятии мужчина упал с моста и утонул
19.06.2023 в 12:55
В Бурятии сельчанка ранила ножом сестру
19.06.2023 в 12:04
Московские рестораны заинтересовались боргойской бараниной из Бурятии
19.06.2023 в 11:34
В Бурятии воскресенье стало «черным» днем для водителей
19.06.2023 в 11:27
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
Центр восточной медицины возведут в центре Улан-Удэ
В строительство нового медицинского корпуса будет инвестирован 1 млрд рублей
19.06.2023 в 15:53
Жители Бурятии собрали более 280 млн. рублей на помощь бойцам
Бюджет республики на поддержку воинов-земляков выделил 2,6 млрд. рублей
19.06.2023 в 15:26
За неделю превратили его в «овощ»
Новосибирец умер в пансионате той же фирмы, где случился скандал с побоями 98-летнего ветерана
19.06.2023 в 13:54
Деревья Улан-Удэ снова атакует моль
Власти просят горожан обработать деревья на своих участках
19.06.2023 в 13:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru