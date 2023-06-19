Бичурский район в посевную-2023 увеличил площади зерновых культур на 963 гектара

Изначально рост был запланирован в размере 848 га от уровня прошлого года. Но аграрии Бичурской долины план перевыполнили, дополнительно засеяв еще 115 га.Как сообщили в отделе развития АПК администрации Бичурского района, всего посевы пшеницы достигли 6432 га вместо плановых 6407 га (100,4 %), ячменя - 740 га вместо 550 га (134,5%), тритикале - 335 га вместо 330 га (101,5%). Рожью засеяно 285 га вместо плановых 170 га, что составляет 167,6%.Продолжается посевная кормовых культур, которыми планируется засеять 8294 га - на 285 га больше, чем в 2022 году.Напомним, что по итогам прошлого года Бичурский район стал лидером в Бурятии по валовому сбору зерновых и занял второе место в рейтинге муниципальных образований по развитию АПК.Фото: «Номер один»