Общество 19.06.2023 в 17:50

В горах Бурятии граждан Польши носят на руках

Спасатели эвакуировали пострадавшего в горах поляка, который повредил ногу при спуске с пика Любви
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Текст: Номер один
В горах Бурятии граждан Польши носят на руках
В Бурятии вечером 17 июня в республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация  о том, что в горах Тункинского района 50-летний мужчина нуждается в помощи спасателей.

Со слов обратившихся, мужчина при спуске с пика Любви, в 3 км от села Аршан, повредил ногу и не смог самостоятельно передвигаться.  Пострадавший состоял в не зарегистрированной туристической группе из 14 человек. Травмированный - гражданин Польши, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Прибыв на место происшествия, спасатели БРПСС наложили шину на травмированную ногу, после чего с помощью носилок и страховки по сложной скалистой местности пешим порядком эвакуировали пострадавшего в село Аршан.

Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей БРПСС,  гражданин Польши  в удовлетворительном состоянии был доставлен в населенный пункт и передан бригаде скорой помощи.

Фото: bpso.ru
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