В горах Бурятии граждан Польши носят на руках

В Бурятии вечером 17 июня в республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация о том, что в горах Тункинского района 50-летний мужчина нуждается в помощи спасателей.Со слов обратившихся, мужчина при спуске с пика Любви, в 3 км от села Аршан, повредил ногу и не смог самостоятельно передвигаться. Пострадавший состоял в не зарегистрированной туристической группе из 14 человек. Травмированный - гражданин Польши, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Прибыв на место происшествия, спасатели БРПСС наложили шину на травмированную ногу, после чего с помощью носилок и страховки по сложной скалистой местности пешим порядком эвакуировали пострадавшего в село Аршан.Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей БРПСС, гражданин Польши в удовлетворительном состоянии был доставлен в населенный пункт и передан бригаде скорой помощи.Фото: bpso.ru