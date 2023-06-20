Общество 20.06.2023 в 10:29

В Северобайкальске осужден пассажир, ударивший в вагоне-ресторане попутчика стаканом

Драчун получил реальный срок, так как серьезно повредил сопернику глаз
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Текст: Номер один
В Северобайкальске осужден пассажир, ударивший в вагоне-ресторане попутчика стаканом
В самом конце прошлого года, 28 декабря, 35- летний ранее судимый житель Омской области следовал в вагоне-ресторане поезда сообщением Тында-Кисловодск. Мужчина употреблял спиртные напитки в компании соседа по купе. На перегоне Кюхельбекерская-Новый Уоян между мужчинами возникла словесная ссора, и злоумышленник нанес потерпевшему по лицу удар стеклянным бокалом. в результате которого повредил последнему левый глаз.

Травма оказалась серьезной, потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Фигурант задержан сотрудниками транспортной полиции и доставлен в отдел, где в отношении него было возбуждено уголовное дело по 111-й статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» . В ходе следствия мужчина признался в содеянном и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд следователем Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя - старшего помощника Байкальского транспортного прокурора - признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Последний взят под стражу в зале суда.

Фото: company.rzd.ru
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