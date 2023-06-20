Общество 20.06.2023 в 12:11

В Бурятии резко выросли цены на топливо

Подорожал как бензин популярных марок, так и «дизель»
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии резко выросли цены на топливо
Сегодня на республиканских АЗС были подняты цены на топливо. Так на заправках «Роснефти» ценники на бензин А-95 выросли до 51 рубля 85 копеек. А популярный А-92 теперь стоит 49 рублей 15 копеек. Добавим, что ещё в мае цена бензина этой марки едва превышала 48 рублей.

Дизельное топливо также подорожало, но не столь значительно - с 63 рублей 20 копеек до 63 рублей 40 копеек за литр. Что связано, видимо с тем, что рост цен на дизельное топливо ранее намного превышал динамику подорожания бензина.

Эксперты нефтяного рынка объясняют подорожание в рознице ростом биржевых цен, вызванного увеличением российскими компаниями экспорта. Также повышение стоимости бензина вызвано дефицитом топлива в связи из-за роста спроса и плановыми летними ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах.

Фото: «Номер один»
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топливо рост цен

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