В Бурятии резко выросли цены на топливо

Сегодня на республиканских АЗС были подняты цены на топливо. Так на заправках «Роснефти» ценники на бензин А-95 выросли до 51 рубля 85 копеек. А популярный А-92 теперь стоит 49 рублей 15 копеек. Добавим, что ещё в мае цена бензина этой марки едва превышала 48 рублей.Дизельное топливо также подорожало, но не столь значительно - с 63 рублей 20 копеек до 63 рублей 40 копеек за литр. Что связано, видимо с тем, что рост цен на дизельное топливо ранее намного превышал динамику подорожания бензина.Эксперты нефтяного рынка объясняют подорожание в рознице ростом биржевых цен, вызванного увеличением российскими компаниями экспорта. Также повышение стоимости бензина вызвано дефицитом топлива в связи из-за роста спроса и плановыми летними ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах.Фото: «Номер один»