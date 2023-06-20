Общество 20.06.2023 в 13:22
Самолеты из Улан-Удэ во Владивосток станут летать чаще
Авиакомпания «Аврора» запускает дополнительный рейс
Текст: Константин Воронов
С 1 июля авиакомпания «Аврора» запускает еще один рейс по маршруту Владивосток - Улан-Удэ - Владивосток. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, дополнительный рейс будет летать по воскресеньям. Билеты уже в продаже, их можно будет купить по субсидированному тарифу за 9900 рублей.
В настоящее время авиарейсы Владивосток - Улан-Удэ - Владивосток выполняются с понедельника по пятницу авиакомпаниями «ИрАэро», «Аэрофлот», S7 и «Аврора».
Фото: «Номер один»
В настоящее время авиарейсы Владивосток - Улан-Удэ - Владивосток выполняются с понедельника по пятницу авиакомпаниями «ИрАэро», «Аэрофлот», S7 и «Аврора».
Фото: «Номер один»
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