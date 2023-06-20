Самолеты из Улан-Удэ во Владивосток станут летать чаще

С 1 июля авиакомпания «Аврора» запускает еще один рейс по маршруту Владивосток - Улан-Удэ - Владивосток. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, дополнительный рейс будет летать по воскресеньям. Билеты уже в продаже, их можно будет купить по субсидированному тарифу за 9900 рублей.В настоящее время авиарейсы Владивосток - Улан-Удэ - Владивосток выполняются с понедельника по пятницу авиакомпаниями «ИрАэро», «Аэрофлот», S7 и «Аврора».Фото: «Номер один»