В Бурятии от укусов клещей пострадали 474 ребенка

Продолжается сезон активности клещей. Как сообщает Роспотребнадзор, на 21 июня за медпомощью обратилось уже 1664 человека, из них 474 ребенка. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.

Напоминаем: в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинскую организацию. Жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи, в поликлинику ЦРБ; жителям Улан-Удэ - в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: улица Пирогова, 9а.

Сдать клеща для проведения лабораторных исследований на возбудители клещевых инфекций можно по адресам:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье);

- Республиканская клиническая инфекционная больница, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).





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