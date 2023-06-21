Общество 21.06.2023 в 12:39
Главный праздник лета
В Бурятии проводятся районные Сурхарбааны
Текст: Лариса Ситник
С 10 июня в республике начали проводить локальные Сурхарбааны. Это подготовительный этап, на котором выбираются лучшие спортсмены для поездки в Улан-Удэ на финальный праздник. В этом году «Наадан-Сурхарбаан» приурочен к 100-летию образования Республики Бурятия.
Игры трех мужей
Сурхарбаан - всенародный бурятский культурно-спортивный праздник, объединяющий народы республики.
Первоначальное название этого древнего праздника - «Эрын гурбан наадан», что в переводе с бурятского значит «Три игры мужей». В Монголии его называют «Наадан», что в переводе с монгольского означает «Большие игры».
«Сурхарбаан» в дословном переводе с бурятского на русский язык означает «стрельба в сур». «Сур», в свою очередь, означает «мишень для стрельбы из лука из кожаного ремня». Если в этот сакральный день вы попадаете стрелой в цель, то удача и успех будут сопутствовать вам целый год.
Спортивный народный праздник уходит корнями в древность и крепко связан с обрядовой традицией. Священный обряд почитания земли как женского начала жизни проходил летом и считался вторым по значению праздником у бурят.
Сегодня Сурхарбаан включает в себя стрельбу из национального лука, бурятскую борьбу и скачки. Праздник проходит ежегодно после посева зерновых культур, когда можно отдохнуть и набраться сил перед жарким сенокосом. Сурхарбаан проходит в три этапа: поселенческий, районный и республиканский.
В этом году Сурхарбаан особенный: он проходит в год 100-летнего юбилея Бурятии. Сама дата обязывает вспомнить еще раз историю своей республики, своего народа, его обычаи и традиции.
Не только спорт
Впервые на Сурхабаане состоится троеборье «Эрын гурбан наадан» по трем видам спорта: борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам. Абсолютный чемпион должен быть мастером во всех сферах. Каждый спортсмен принимает участие во всех трех видах соревнований: борьбе Бухэ барилдаан, стрельбе из традиционного бурятского лука, а также в конных скачках.
На Центральном стадионе помимо троеборья мужчины будут состязаться в разбивании хребтовой кости, посоревнуются в игре в кости (Шагай наадан), сыграют в шахматы (Шатар), также выяснят, кто лучший в гиревом спорте.
Основные мероприятия праздника состоятся 6 - 9 июля 2023 года в Улан-Удэ. Зрелищные спортивные состязания пройдут в Иволгинском районе и на Центральном стадионе Бурятии.
Не менее зрелищной и красочной обещает стать культурная составляющая торжества. Программу украсит фестиваль «Ночь ёхора» с большим ёхором в Этнографическом музее народов Забайкалья. На следующий день на Центральном стадионе Улан-Удэ участников и зрителей ждет настоящая феерия народных гуляний. В течение дня пройдут концерты, выставки, мастер-классы ремесленников, а вечером состоится большой вечерний концерт.
Шоу-программу украсят эстрадные, оперные и самодеятельные звезды не только республики, но и всего большого бурят-монгольского мира – ожидаются выступления звезд из Монголии и Китая.
В рамках Сурхарбаана пройдет гастрономический фестиваль «Буузын наадан», так что голодным не останется никто.
Жемчужина праздника – конкурс красоты. Впервые решено избрать королеву праздника. Республиканский конкурс красоты и таланта «Дангина Сурхарбаана» состоится в рамках празднования 100-летия со дня образования Республики Бурятия и республиканского культурно-спортивного праздника «Наадан-Сурхарбаан». Участницами конкурса могут быть девушки от 18 до 22 лет любой национальности – представительницы районов Бурятии, городов Улан-Удэ, Гусиноозерск и Северобайкальск.
– Дангиной буряты называют девушку, обладающую совершенной внешней и внутренней красотой, талантами, – говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. – Дангина – это будущая хранительница домашнего очага, семейных традиций и ценностей. Если раньше Сурхарбаан был больше мужским праздником единоборства, то в этом году мы решили внести в праздник женское начало.
На сегодня Сурхарбааны прошли уже в половине районов республики: в Селенгинском, Кяхтинском, Иволгинском, Закаменском, Хоринском, Мухоршибирском, Курумканском, Тарбагатайском. Во всех районах Сурхарбааны прошли с размахом – жителей порадовали выступления именитых артистов и коллективов: театры «Байкал» и «Забава», Чингис Раднаев, Дулма Сунрапова, Елена Борохитова, Валико Гаспарян и другие.
– Лето по-настоящему наступает в Бурятии после Сурхарбаана. На один из главных праздников Бурятии люди едут со всей республики, много гостей ожидается из других регионов и зарубежья, - отмечает Соелма Дагаева.
Национальный праздник Бурятии, имеющий многовековую историю, уходящий корнями в глубину народной ментальности, живет и радует людей.
Актуальную информацию о проведении праздника Сурхарбаан можно посмотреть на сайте: https://naadan.baikaltravel.ru/
Возрастное ограничение 6+
Фото: пресс-служба Министерства культуры РБ
Игры трех мужей
Сурхарбаан - всенародный бурятский культурно-спортивный праздник, объединяющий народы республики.
Первоначальное название этого древнего праздника - «Эрын гурбан наадан», что в переводе с бурятского значит «Три игры мужей». В Монголии его называют «Наадан», что в переводе с монгольского означает «Большие игры».
«Сурхарбаан» в дословном переводе с бурятского на русский язык означает «стрельба в сур». «Сур», в свою очередь, означает «мишень для стрельбы из лука из кожаного ремня». Если в этот сакральный день вы попадаете стрелой в цель, то удача и успех будут сопутствовать вам целый год.
Спортивный народный праздник уходит корнями в древность и крепко связан с обрядовой традицией. Священный обряд почитания земли как женского начала жизни проходил летом и считался вторым по значению праздником у бурят.
Сегодня Сурхарбаан включает в себя стрельбу из национального лука, бурятскую борьбу и скачки. Праздник проходит ежегодно после посева зерновых культур, когда можно отдохнуть и набраться сил перед жарким сенокосом. Сурхарбаан проходит в три этапа: поселенческий, районный и республиканский.
В этом году Сурхарбаан особенный: он проходит в год 100-летнего юбилея Бурятии. Сама дата обязывает вспомнить еще раз историю своей республики, своего народа, его обычаи и традиции.
Не только спорт
Впервые на Сурхабаане состоится троеборье «Эрын гурбан наадан» по трем видам спорта: борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам. Абсолютный чемпион должен быть мастером во всех сферах. Каждый спортсмен принимает участие во всех трех видах соревнований: борьбе Бухэ барилдаан, стрельбе из традиционного бурятского лука, а также в конных скачках.
На Центральном стадионе помимо троеборья мужчины будут состязаться в разбивании хребтовой кости, посоревнуются в игре в кости (Шагай наадан), сыграют в шахматы (Шатар), также выяснят, кто лучший в гиревом спорте.
Основные мероприятия праздника состоятся 6 - 9 июля 2023 года в Улан-Удэ. Зрелищные спортивные состязания пройдут в Иволгинском районе и на Центральном стадионе Бурятии.
Не менее зрелищной и красочной обещает стать культурная составляющая торжества. Программу украсит фестиваль «Ночь ёхора» с большим ёхором в Этнографическом музее народов Забайкалья. На следующий день на Центральном стадионе Улан-Удэ участников и зрителей ждет настоящая феерия народных гуляний. В течение дня пройдут концерты, выставки, мастер-классы ремесленников, а вечером состоится большой вечерний концерт.
Шоу-программу украсят эстрадные, оперные и самодеятельные звезды не только республики, но и всего большого бурят-монгольского мира – ожидаются выступления звезд из Монголии и Китая.
В рамках Сурхарбаана пройдет гастрономический фестиваль «Буузын наадан», так что голодным не останется никто.
Жемчужина праздника – конкурс красоты. Впервые решено избрать королеву праздника. Республиканский конкурс красоты и таланта «Дангина Сурхарбаана» состоится в рамках празднования 100-летия со дня образования Республики Бурятия и республиканского культурно-спортивного праздника «Наадан-Сурхарбаан». Участницами конкурса могут быть девушки от 18 до 22 лет любой национальности – представительницы районов Бурятии, городов Улан-Удэ, Гусиноозерск и Северобайкальск.
– Дангиной буряты называют девушку, обладающую совершенной внешней и внутренней красотой, талантами, – говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. – Дангина – это будущая хранительница домашнего очага, семейных традиций и ценностей. Если раньше Сурхарбаан был больше мужским праздником единоборства, то в этом году мы решили внести в праздник женское начало.
На сегодня Сурхарбааны прошли уже в половине районов республики: в Селенгинском, Кяхтинском, Иволгинском, Закаменском, Хоринском, Мухоршибирском, Курумканском, Тарбагатайском. Во всех районах Сурхарбааны прошли с размахом – жителей порадовали выступления именитых артистов и коллективов: театры «Байкал» и «Забава», Чингис Раднаев, Дулма Сунрапова, Елена Борохитова, Валико Гаспарян и другие.
– Лето по-настоящему наступает в Бурятии после Сурхарбаана. На один из главных праздников Бурятии люди едут со всей республики, много гостей ожидается из других регионов и зарубежья, - отмечает Соелма Дагаева.
Национальный праздник Бурятии, имеющий многовековую историю, уходящий корнями в глубину народной ментальности, живет и радует людей.
Актуальную информацию о проведении праздника Сурхарбаан можно посмотреть на сайте: https://naadan.baikaltravel.ru/
Возрастное ограничение 6+
Фото: пресс-служба Министерства культуры РБ
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