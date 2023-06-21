Общество 21.06.2023 в 15:34

В Бурятии на Байкале с апреля ищут двух рыбаков из Забайкалья

Пока безрезультатно обследовано около 80 тысяч квадратных метров дна озера
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Текст: Номер один
В Бурятии на Байкале с апреля ищут двух рыбаков из Забайкалья
В Прибайкальском районе Бурятии, недалеко от острова Лиственичный, продолжился поиск двух жителей Забайкальского края, которые в апреле уехали на рыбалку и не вернулись, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде.

Водолазы Усть-Баргузинского подразделения БПСО обследовали визуально дно озеро Байкал на площади 50 тыс кв метров. Также провели два парных спуска на глубины до 14 метров, обследовано 30 тыс кв метров дна озера Байкал.

Автомобиль и пропавших рыбаков не обнаружили. Информация уточняется.

Фото: БПСО
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инцидент рыбаки поиски Байкал

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