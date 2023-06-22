В Бурятии поступило 10 обращений о разбрасывании биоотходов

С начала текущего года в Бурятия поступило 10 обращений от граждан и организаций о несанкционированном размещении биологических отходов (трупов крупного рогатого скота, лошадей, свиней и собак) на сельскохозяйственных землях и на территории муниципальных поселений, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Неблагоприятная ситуация по утилизации биологических отходов складывается в Тарбагатайском, Иволгинском, Мухоршибирском, Бичурском и Джидинском районах, а также в Улан-Удэ, где по результатам обследований установлены факты нахождения биологических отходов в мусорных баках и на несанкционированных свалках.Управлением по результатам рассмотрения обращений в отношении установленных владельцев биологических отходов объявлено шесть предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований и выдано четыре требования на уничтожение. Во всех случаях биологические отходы были утилизированы в присутствии ветеринарных врачей.Россельхознадзор напоминает, что сокрытие падежа и нарушение правил утилизации биологических отходов ставит под угрозу и усугубляет эпизоотическое благополучие республики в целом.Фото: Государственная ветеринарная служба Бурятии