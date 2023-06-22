Общество 22.06.2023 в 17:44

Забайкальский казак сбил украинский дрон мешком с продуктами

Бойцы батальона «Енисей» отсоединили дрон от аккумулятора и забрали в качестве трофея
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Текст: Номер один
Забайкальский казак сбил украинский дрон мешком с продуктами
Глава Забайкальского края Александр Осипов рассказал в своем телеграм-канале любопытную историю из зоны СВО.

«Наш забайкалец, казак с позывным «Тунгус» из батальона «Енисей» сбил вражеский беспилотник мешком с продуктами. Боец отдежурил ночную смену в окопе, получил два мешка с продуктами и вернулся на свою позицию.

Там увидел вражеский дрон-камикадзе. «Тунгус» спрятался в траве так, что управляющий дроном человек его потерял. После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами.

Казаки деактивировали прикрепленную к дрону гранату от РПГ и подорвали заряд. Сам аппарат бойцы отсоединили от аккумулятора и забрали в батальон в качестве трофея. Атаман представил «Тунгуса» к медали «За отвагу».

Фото: @majorselivanov/скриншот
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