Забайкальский казак сбил украинский дрон мешком с продуктами

Глава Забайкальского края Александр Осипов рассказал в своем телеграм-канале любопытную историю из зоны СВО.«Наш забайкалец, казак с позывным «Тунгус» из батальона «Енисей» сбил вражеский беспилотник мешком с продуктами. Боец отдежурил ночную смену в окопе, получил два мешка с продуктами и вернулся на свою позицию.Там увидел вражеский дрон-камикадзе. «Тунгус» спрятался в траве так, что управляющий дроном человек его потерял. После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами.Казаки деактивировали прикрепленную к дрону гранату от РПГ и подорвали заряд. Сам аппарат бойцы отсоединили от аккумулятора и забрали в батальон в качестве трофея. Атаман представил «Тунгуса» к медали «За отвагу».Фото: @majorselivanov/скриншот