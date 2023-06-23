Общество 23.06.2023 в 12:04

Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев страшного ДТП

Речь идет об аварии на Ключевской, где джип «Тойота Лэнд Крузер» въехал в остановку
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Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев страшного ДТП
В Бурятии сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия или проезжавших мимо водителей транспортных средств с видеорегистратором. Речь идет о ДТП 21 июня, когда, по предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» во время движения по улице Ключевской совершил касательное столкновение с двумя иномарками попутного направления, после чего въехал в остановочный пункт общественного транспорта «Товары Бурятии».

38-летний водитель скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан полицейскими.

В результате аварии пострадали двое пешеходов, находившиеся на остановке общественного транспорта. Один из них позднее скончался в медицинском учреждении.

Следователями возбуждено уголовное дело. Для установления всех обстоятельств произошедшего отдел по расследованию ДТП Управления МВД России по Улан-Удэ просит обратиться в полицию свидетелей, очевидцев этого происшествия по телефону: 8-995-284-60-19.

Фото: МВД по Бурятии
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