Общество 23.06.2023 в 12:04
Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев страшного ДТП
Речь идет об аварии на Ключевской, где джип «Тойота Лэнд Крузер» въехал в остановку
Текст: Номер один
В Бурятии сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия или проезжавших мимо водителей транспортных средств с видеорегистратором. Речь идет о ДТП 21 июня, когда, по предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» во время движения по улице Ключевской совершил касательное столкновение с двумя иномарками попутного направления, после чего въехал в остановочный пункт общественного транспорта «Товары Бурятии».
38-летний водитель скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан полицейскими.
В результате аварии пострадали двое пешеходов, находившиеся на остановке общественного транспорта. Один из них позднее скончался в медицинском учреждении.
Следователями возбуждено уголовное дело. Для установления всех обстоятельств произошедшего отдел по расследованию ДТП Управления МВД России по Улан-Удэ просит обратиться в полицию свидетелей, очевидцев этого происшествия по телефону: 8-995-284-60-19.
Фото: МВД по Бурятии
38-летний водитель скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан полицейскими.
В результате аварии пострадали двое пешеходов, находившиеся на остановке общественного транспорта. Один из них позднее скончался в медицинском учреждении.
Следователями возбуждено уголовное дело. Для установления всех обстоятельств произошедшего отдел по расследованию ДТП Управления МВД России по Улан-Удэ просит обратиться в полицию свидетелей, очевидцев этого происшествия по телефону: 8-995-284-60-19.
Фото: МВД по Бурятии