В Бурятии пожарные лесоохраны не могут доказать свое законное право на бронь

С наступлением лета в Бурятии начинается пожароопасный период. В сводках мы регулярно слышим о возгораниях в том или ином районе республики. Между тем не многие знают, что в Забайкальской базе авиационной охраны лесов есть нехватка профессионалов. Частичная мобилизация забрала многих специалистов, которые просто необходимы на прежнем месте работы. Однако в ответ на законные требования работодателя военкоматы противодействуют выдаче брони.Совсем недавно в Таксимо случился мощный природный пожар, разгулявшийся на площади 200 гектаров. В борьбе с огнем задействовали 71 человека и восемь единиц техники. Существовала угроза перехода огня на населенный пункт. На место выехал глава Бурятии. Пожар был потушен. Но очаги возгорания в лесах республики продолжают появляться с пугающей регулярностью.Автономное учреждение Республики Бурятия «Забайкальская база авиационной охраны лесов» отвечает за охрану, защиту и воспроизводство лесов. Специалисты ведомства тушат лесные пожары, в том числе с привлечением воздушных судов, на которых десантников, пожарных и парашютистов доставляют к месту тушения.Руководитель ведомства Григорий Сердюков написал официальные ходатайства о досрочном возврате с СВО 25 работников, лучших профессионалов своего дела.«Парашютисты, десантники и лесные пожарные учреждения – это специалисты, прошедшие обучение и подготовку, имеющие определенные навыки для выполнения работ в отдаленных районах продолжительное время и в сложных условиях. (…) В настоящее время 25 человек, прошедшие подготовку и имеющие навыки для выполнения работ по тушению лесных пожаров в отдаленных районах, мобилизованы на специальную военную операцию. После установления на территории Бурятии положительных температур сложилась неблагоприятная пожароопасная ситуация в лесах. Каждый специалист, десантник, парашютист, лесной пожарный, водитель – это квалифицированный специалист, представляющий для учреждения большое значение. Прошу вас рассмотреть возможность выдачи брони на специалистов учреждения, находящихся на специальной военной операции», - такое ходатайство Сердюков направил в военкоматы Улан-Удэ, приложив списки имен 25 человек.Похожие письма разосланы и в воинские части, где сейчас воюют указанные бойцы.«В связи с тяжелой пожарной обстановкой на территории Республики Бурятия и имеющейся 100%-ной брони предприятия об отсрочке от призыва по мобилизации и в военное время требую незамедлительно исключить из списка воинской части», - написано в обращении к руководству воинской части с приложением списка солдат.Однако в военкоматах республики в бронировании работников отказывают, ссылаясь на то, что на момент мобилизации никакой брони не было.В числе прочих отличные характеристики выданы в адрес 22-летнего Романа Рыжкова и 24-летнего Константина Трубина. Отметим, что последний был ранен, но, несмотря на то, что осколочные раны не до конца зажили, он в скором времени обязан вернуться на СВО. Родители обоих парней решили обратиться за помощью к юристу.- Сердюков выбрал лучших из лучших, незаменимых работников, которые нужны Бурятии. Он предоставил все, что нужно, в военкомат, а там отказывают. Говорят, что заранее надо было оформлять, а когда же это делать ребятам, если на сборы им дали 15 минут и сразу увезли? А они повторяют, дескать, они теперь военнослужащие и пока не спишут, будут там. Мы считаем, что действия военкоматов не совсем законны, тем более что в республике такие спорные ситуации уже встречались и юристу удалось доказать правоту мобилизованных, вернув их на работу, - говорят матери двоих военнослужащих.Юрист Александра Васильева также считает, что действия военкомата можно расценить как противоправные. Тем более что она лично выиграла несколько судов, в том числе пройдя по всевозможным судебным инстанциям, которые это подтвердили.Напомним, правозащитник уже защищала права работника ТГК-14, на которого предприятие оформило бронь уже постфактум, то есть после мобилизации работника на СВО. Тогда все возражения военкомов о том, что на момент мобилизации мужчина был не забронирован, а значит не имеет права на бронь, суд опроверг. Заявив о том, что не забронированный вовремя работник не виноват в том, что предприятие не оформило все нужные документы в необходимый срок, и, соответственно, он имеет право вернуться с СВО досрочно.Верховный суд отменил решение Октябрьского суда Улан-Удэ. По делу принято новое решение, согласно которому административный иск удовлетворен. Кассационная жалоба от минобороны и военкомата также не возымела эффекта. Решение оставили в силе. В декабре улан-удэнец вернулся домой и продолжает трудиться на своем рабочем месте на ТЭЦ-1.«Действия ПАО «ТГК-14», определившего в период мобилизации перечень критически важных должностей из категории оперативного, ремонтного и эксплуатационного персонала и включившего в этот перечень уже мобилизованного Владимира Будожапова, не противоречат закону. Фактически такие действия направлены на устранение ранее допущенных нарушений, поскольку в случае своевременного оформления бронирования Будожапов сразу бы получил соответствующую отсрочку от призыва по мобилизации», - говорится в решении Верховного суда Бурятии.Такое решение логически вполне обоснованно. Ведь мало кто в Бурятии мог заранее предугадать, что завтра наступит СВО, а затем и частичная мобилизация. Предприятия республики, конечно, формально вроде как обязаны знать и заранее зафиксировать в документах те кадровые единицы, которые подлежат отсрочке в случае мобилизации. Однако на деле понятно, что такой работой занимались далеко не все. По всей видимости, многие спохватились только когда на СВО ушли среди прочих призванных и незаменимые профессионалы. И стали оформлять бронь уже постфактум.В общей сложности прошли через жернова всех судебных инстанций четверо мобилизованных. В каждом из случаев утверждения военкоматов о том, что бронь предоставлена работникам слишком поздно, а значит, вне закона, судами опровергнуты. Еще одно, пятое дело пока еще рассматривается.- Государство дало право на бронирование необходимых сотрудников предприятий. У сотрудников военкоматов нет прав в отказе бронирования работников, следовательно, они явно выходят за рамки своих полномочий. Из-за противоправного отказа в бронировании сотрудников АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» может ухудшиться состояние противопожарной обстановки. Решение о целесообразности бронирования сотрудников принимает только работодатель. И он имеет право это сделать как до, так и уже после начала мобилизации. Что подтверждает решение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 09.03.2023, - комментирует юрист Александра Васильева.Сейчас родители мобилизованных, подлежащих бронированию, написали жалобы президенту РФ Владимиру Путину.«В связи с явным нарушением военным комиссариатом РБ и военными комиссариатами Советского и Железнодорожного районов г. Улан-Удэ гражданских и конституционных прав моего сына вынуждена обратиться к вам. Ваше вмешательство поможет восстановить справедливость и утвердить приоритет закона в Республике Бурятия», - пишет в обращении к президенту одна из матерей.Кстати, буквально на той неделе поставлена окончательная юридическая точка по делу супруга Натальи Байнгановой, чей муж Жаргал Байнганов, инженер энергоподстанции, также был включен в списки забронированных уже после мобилизации. Гусиноозерский военкомат бронь не принимал. И вновь один ответ – на момент мобилизации, 23 сентября, у Жаргала не было отсрочки, а значит все, что после, уже роли не играет. В конце концов, Верховный суд с позицией военкомата не согласился. Специалиста вернули с СВО, он уже приступил к своей работе. Решение суда вступило в законную силу.По словам Натальи Байнгановой, она обращалась также в приемную президента РФ Владимира Путина, откуда ей направлен официальный ответ. На днях ей поступил еще и звонок из высокой инстанции. На том конце провода сообщили, что прочитали на сайте издания «Номер один» о ее затяжной проблеме, и поинтересовались, чем все-таки закончились судебные процессы. Узнав, что решение суда вступило в силу, представитель приемной президента остался удовлетворен.- Судя по всему, там держат такие вопросы, как нарушения прав людей, на особом контроле, - считает Наталья.Фото: «Номер один»