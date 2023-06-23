Общество 23.06.2023 в 17:10

В Бурятии пенсионер унизил женщину-диспетчера по национальному признаку

В суде мужчина списал оскорбления на перенесенный менингит
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии пенсионер унизил женщину-диспетчера по национальному признаку

В Северобайкальском городском суде рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении местного жителя.

 Пожилой мужчина был недоволен тем, что у него перестал работать интернет. Причина проста - на балансе не было денег. Тем не менее, в интернет-офисе он начал унижать обслуживающую его женщину-диспетчера, в том числе по национальному признаку. Сотрудница обратилась к правоохранителям.

«В судебном заседании Е. вину признал, суду пояснил, что допустил данные высказывания, так как после перенесенного менингита ему тяжело сдерживать свои эмоции и контролировать их, в качестве наказания просил применить штраф в минимальном размере»,

- рассказали в пресс-службе суда.

 Потерпевшая на судебном заседании подтвердила, что мужчина допустил в ее адрес высказывания, унижающие достоинство по признаку национальности и попросила привлечь его к административной ответственности, чтобы он впредь такого себе не позволял.

 Суд признал северобайккальца  виновным, но учел пожилой возраст и его состояние здоровья. Жителю назначили наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.


Фото: pixabay.com

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