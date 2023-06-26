В Бурятии стерилизация собак идет тяжело

В Бурятии значительно расширен перечень муниципалитетов, охваченных акцией по бесплатной стерилизации владельческих собак. Ранее такая работа проводилась в Улан-Удэ и пригородных сельских районах. Сейчас список дополнен Кяхтинским, Закаменским, Кабанским, Селенгиским, Северо-Байкальским и Муйским районами.Владельцы собак не горят желанием стерилизовать своих животных. Из запланированных 2400 собак по итогам пяти месяцев 2023 года стерилизовано только 250. «Тяжеловато идет», - признают в Управлении ветеринарии республики.В целом работа по приведению положения с владельческими собаками в норму усиливается. Как известно, сейчас хозяйские собаки кусают в республике больше людей, чем бродячие. Теперь с главами районов Бурятии еженедельно будет проводиться оперштаб по собачьей проблематике. Взят курс на то, чтобы глав сельских поселений наделять полномочиями составлять протоколы в отношении владельце животных. Кое-какие районы уже приняли соответствующие решения.Ветеринары отмечают, что соблюдение порядка содержания домашних собак и их стерилизация могут оказать существенно влияние на улучшение положения. Ведь суки способны приносить щенят два раза в год. Если ситуацию выпустить из-под контроля, то количество безнадзорных собак и укусов может вырасти.Фото: «Номер один»