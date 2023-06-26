Общество 26.06.2023 в 11:08

В Бурятии стерилизация собак идет тяжело

Власти расширили перечень районов, где проводят бесплатную стерилизацию
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии стерилизация собак идет тяжело
В Бурятии значительно расширен перечень муниципалитетов, охваченных акцией по бесплатной стерилизации владельческих собак. Ранее такая работа проводилась в Улан-Удэ и пригородных сельских районах. Сейчас список дополнен Кяхтинским, Закаменским, Кабанским, Селенгиским, Северо-Байкальским и Муйским районами.

Владельцы собак не горят желанием стерилизовать своих животных. Из запланированных 2400 собак по итогам пяти месяцев 2023 года стерилизовано только 250. «Тяжеловато идет», - признают в Управлении ветеринарии республики.

В целом работа по приведению положения с владельческими собаками в норму усиливается. Как известно, сейчас хозяйские собаки кусают в республике больше людей, чем бродячие. Теперь с главами районов Бурятии еженедельно будет проводиться оперштаб по собачьей проблематике. Взят курс на то, чтобы глав сельских поселений наделять полномочиями составлять протоколы в отношении владельце животных. Кое-какие районы уже приняли соответствующие решения.

Ветеринары отмечают, что соблюдение порядка содержания домашних собак и их стерилизация могут оказать существенно влияние на улучшение положения. Ведь суки способны приносить щенят два раза в год. Если ситуацию выпустить из-под контроля, то количество безнадзорных собак и укусов может вырасти.

Фото: «Номер один»
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