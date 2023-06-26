Общество 26.06.2023 в 18:49

Финансовые организации предлагают заемщику кредит со ставкой 0%

У каждого человека в жизни возникают ситуации, когда срочно нужны деньги
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Текст: Иван Иванов
Финансовые организации предлагают заемщику кредит со ставкой 0%
Это может быть связано с разными проблемами или, наоборот, с перспективами. Так, например, необходимо вложить средства в актив, чтобы получить быстрый доход. Поэтому довольно часто потребитель финансового сектора берет займы на карту онлайн у финансовых организаций, которым нужен минимальный перечень документов.

Какие преимущества у МФО перед другими структурами

Самый важный фактор, благодаря которому потребитель выбирает МФО – это лояльное отношение к заемщику. Чтобы взять кредит в этой организации, клиенту не нужно собирать большое количество документов, которые будут подтверждать платежеспособность и давать банку твердые гарантии. Клиенту также не нужно ждать несколько дней, чтобы получить одобрение по кредиту. Обычно решение приходит в течении суток, а из документов нужен только паспорт.

Некоторые МФО могут потребовать дополнительные документы, но это случается не так часто. В основном все займы онлайн, которые представлены на Сравни.ру, относятся лояльно к кредитованию потребителя. Более того, на ресурсе можно выбрать организацию, которая предложит наиболее выгодные условия. Все МФО, представленные на сайте, имеют лицензию ЦБ РФ. Посетитель может ознакомиться с официальными и народными рейтингами, почитать отзывы клиентов и принять решение относительно сотрудничества.

Условия от МФО отличаются друг от друга

Финансовые организации могут выдать деньги под залог птс. Такой заем предоставляет кредитору дополнительные гарантии, а клиенту - определенные выгоды, которые могут быть выражены в пониженной процентной ставке или льготном периоде.

Многие МФО для первых клиентов делают условия намного мягче, так, например, можно взять деньги в кредит со ставкой 0%, но здесь будут определенные ограничения, например, по срокам и по сумме. Есть также и другие условия, на которые следует обратить внимание, и правила, которые устанавливает МФО.

Так, например, есть ограничение по возрасту. В некоторых организациях минимальный порог 18 лет, а максимальный 65. Но в зависимости от политики компании порог может меняться в пользу финансовой организации, чтобы укрепить гарантии платежеспособности клиента. МФО может выдать кредит человеку даже в таких случаях, когда банк отказал из-за плохой кредитной истории или по другим причинам.


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Фото: «Номер один»
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