Финансовые организации предлагают заемщику кредит со ставкой 0%

Так, например, есть ограничение по возрасту. В некоторых организациях минимальный порог 18 лет, а максимальный 65. Но в зависимости от политики компании порог может меняться в пользу финансовой организации, чтобы укрепить гарантии платежеспособности клиента. МФО может выдать кредит человеку даже в таких случаях, когда банк отказал из-за плохой кредитной истории или по другим причинам.





