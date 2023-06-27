Общество 27.06.2023 в 12:54

Сбережения лучше хранить в рублях - опрос

Небольшое ослабление рубля снизило его популярность с сентября 2022-го
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Текст: Номер один
Сбережения лучше хранить в рублях - опрос
Шесть из десяти россиян убеждены в том, что сбережения сегодня стоит хранить в рублях. Доверие к доллару и евро значительно ниже. В том, что следует перевести накопления в американскую валюту, уверены 37% опрошенных, в европейскую — 30%, сообщает результаты своего исследования портал SuperJob. В его опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны.

Мнение об устойчивости рубля чаще всего разделяют представители старшего поколения (62%), тогда как уверенность в надежности доллара и евро больше свойственна опрошенным моложе 34 лет (44 и 39% соответственно).

По сравнению с сентябрем прошлого года, уровень доверия к рублю снизился на 5%, к доллару и евро — повысился на 7 и 6% соответственно. Основная причина — рост курса американской и европейской валют по отношению к рублю в последнее время.

Впрочем, если сравнивать с мартом 2022-го, то приверженцев рубля стало больше (+13 п.п.), а число убежденных в стабильности доллара и евро практически не изменилось.

На фоне небольшого ослабления рубля его популярность с сентября 2022-го незначительно снизилась (минус 4 п.п.), а доллара и евро — выросла (на 3 и 4 п.п. соответственно). Позиции доллара и евро по сравнению с мартом 2022-го не изменились, а рубля — выросли (+10 п.п.).

Фото: pixabay.com
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