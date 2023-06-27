Общество 27.06.2023 в 17:30

В Бурятии назначен новый замглавы минпрома

Бичурянин Андрей Гнеушев - выходец из минэкономики с опытом работы в муниципалитетах
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Текст: Номер один
В Бурятии назначен новый замглавы минпрома
В Бурятии назначен замминистра промышленности, торговли и инвестиций. Основными направлениями деятельности Андрея Гнеушева станут: осуществление государственной политики в области розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг; мониторинг и анализ потребительского рынка; лицензирование розничной продажи алкогольной продукции и другие вопросы, сообщили в пресс-службе правительства республики

Андрей Анатольевич Гнеушев родился 11 февраля 1983 года в селе Верхний Мангиртуй (Бичурский район Бурятии). В 2005 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию им. В.Р.Филиппова по направлению подготовки «Экономика и управление на предприятии АПК», получив квалификацию «экономист-менеджер».

Начинал трудовую деятельность в администрации Бичурского района с должности главного специалиста отдела сельского хозяйства. С 2010 по 2020 годы работал в Министерстве экономики Бурятии, пройдя путь от главного специалиста до заместителя председателя Комитета инвестиций – начальника отдела инфраструктуры инвестиций.

В 2021 году занял должность руководителя отдела экономики и труда в ООО «Смит Инвест».

С 2021 года начал работать начальником отдела земельных и имущественных отношений в администрации Тарбагатайского района, затем был назначен первым заместителем руководителя администрации Тарбагатайского района - председателем Комитета по развитию инфраструктуры.

27 июня 2023 года назначен на пост заместителя министра промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия - председателя Комитета торговли министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия.

Женат, имеет 3 детей.

Напомним, новый министр промышленности Бурятии Виктор Винокурцев был назначен на пост в конце прошлого года. Пост стал вакантным еще в октябре 2021 года, когда его покинул Антон Виноградов, который одновременно числился зампредом правительства. Так что, паузы с назначениями в этом ведомстве, похоже, стали традицией.

Фото: egov-buryatia.ru
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