Вахта ждет

С портянками, жизнью в вагончиках и отборным матом от бригадира. Все это пугает молодых людей, но у работодателей всегда есть возможность подойти к вопросу более изобретательно.

Немного грустной статистики: за май-июнь количество вакансий для вахтовиков увеличилось почти в два раза (+91%) относительно аналогичного периода прошлого года. С другой стороны, только 5% российских соискателей, находящихся в поиске работы, готовы рассматривать вахтовый метод.

В чем же причина такого несоответствия? Отвечаем: в маркетинге. Ведь в компаниях, которые используют вахтовиков, все еще работают кадровики. Но в современных условиях нужны эйчары.

Объясняем разницу. Сравните два объявления. Первое: «Требуется рабочий вахтовым методом на Колыму. Хорошая зарплата, трехразовое питание, проживание за счет работодателя». И второе: «Трехмесячный ивент на открытом воздухе. Дауншифтинг-комьюнити в комфортном коворкинг-пространстве. Опенспейс. Хеджированнные риски, грамотный фитбек. Туториал для новичков».

На какое из них клюнет современный молодой человек, запивающий утренний кофе полуденным смузи и листающим свой айпад? Ответ очевиден.

Проблему нехватки кадров нужно решать не только кардинально, но и креативно. И трезво оценивать потребности целевой аудитории.