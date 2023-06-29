В Бурятии вынесен приговор убийцам бывшего сторожа турбазы

В Бурятии Гусиноозерская межрайонная прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении двух жителей Улан-Удэ. Судом они признаны виновными в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном группой лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в прокуратуре республики.В суде установлено, что в июле 2010 года в ночное время после распития спиртных напитков на территории одной из турбаз озера Щучье между двумя отдыхающими и бывшим сторожем произошла ссора по поводу нахождения экс-сторожа на территории базы.В ходе конфликта мужчины нанесли множественные удары кулаками и ногами по голове и телу потерпевшего, причинив ему множественные телесные повреждения, от которых он умер на месте через непродолжительное время.Гусиноозерский городской суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил осужденным наказание в виде лишения свободы одному на срок 8 лет 6 месяцев и другому - на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.Фото: pixabay.com