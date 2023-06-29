Общество 29.06.2023 в 09:57

В Бурятии вынесен приговор убийцам бывшего сторожа турбазы

Один проведет в колонии строгого режима восемь с половиной лет, второй – девять лет
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Текст: Номер один
В Бурятии вынесен приговор убийцам бывшего сторожа турбазы
В Бурятии Гусиноозерская межрайонная прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении двух жителей Улан-Удэ. Судом они признаны виновными в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном группой лиц, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в прокуратуре республики.

В суде установлено, что в июле 2010 года в ночное время после распития спиртных напитков на территории одной из турбаз озера Щучье между двумя отдыхающими и бывшим сторожем произошла ссора по поводу  нахождения экс-сторожа на территории базы.

В ходе конфликта мужчины нанесли множественные удары кулаками и ногами по голове и телу потерпевшего, причинив ему множественные телесные повреждения, от которых он умер на месте через непродолжительное время.

Гусиноозерский городской суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил осужденным наказание в виде лишения свободы одному на срок 8 лет 6 месяцев и другому - на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com
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