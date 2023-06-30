Общество 30.06.2023 в 06:00
Врач из Улан-Удэ спасла женщину и ребенка на борту самолета
На рейсе «Москва - Улан-Удэ» пассажирам понадобилась реанимация
Текст: Дмитрий Родионов
Врач из Улан-Удэ Арина Гашинова спасла жизнь несовершеннолетней девушке, упавшей в обморок на борту лайнера S7, летевшего из Москвы в Улан-Удэ. Параллельно она смогла предотвратить инсульт у женщины, которой также стало плохо в ходе ночного полета.
Температурные скачки
Арина Гашинова вместе с семьей возвращалась домой после отдыха. В Москве она пересела на ночной рейс S7 до Улан-Удэ и, утомленная перелетами, заснула в пути. За два часа до посадки ее разбудила стюардесса - девочке-подростку в пути стало плохо и она потеряла сознание.
- Вначале в самолете было очень холодно, не хватало пледов, а потом вдруг в салоне стало жарко, дети сидели все мокрые, а самолет забит под завязку, - рассказывает врач.
До этого женщина зарегистрировалась на сайте как медик, поэтому именно к ее креслу и подошла стюардесса.
- Мама девочки не спала и увидела, как в соседнем кресле дочке стало плохо, - рассказывает врач. - Она взяла ее на руки и пошла к стюардессам за помощью.
Нехватка кислорода
Медик попросила стюардесс принести кислородный баллон, тонометр и организовать свободное место для реанимации.
- Я осмотрела девушку, у нее был нитевидный пульс, давление 80/60, она фактически была без сознания, - рассказала врач. - Я расстегнула ей одежду и подняла ее ноги на кресло, чтобы кровь в большем объеме стала поступать в головной мозг.
Врач попросила экипаж приземлиться, но командир принял решение долететь до аэропорта Улан-Удэ, куда вызвали скорую помощь.
Спустя час после того, как девушке удалось поднять артериальное давление, она пришла в себя. Но затем поднялось артериальное давление до 220 у другой пассажирки. Женщина в духоте салона также почувствовала себя плохо. Она страдает гипертонической болезнью, однако самонадеянно отправилась в полет без аптечки. На вопросы врача отвечала неразборчиво и ее начало трясти. Возникла угроза инсульта.
В аптечке авиакомпании не оказалось препаратов, снижающих давление. К счастью, медику кто-то в салоне передал «Капотен» и ей удалось сбить артериальное давление пассажиру. В итоге самолет благополучно приземлился в аэропорту Улан-Удэ по расписанию и без эксцессов.
Между тем в социальных сетях Улан-Удэ, обсуждая обмороки пассажиров, заговорили о том, что, возможно, на ситуацию повлияли нехватка кислорода и духота в салоне. Дело в том, что из-за западных санкций прежняя система технического обслуживания иностранных лайнеров испытывает нехватку комплектующих. Запасные части стали поступать авиакомпаниям по так называемому параллельному импорту со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Тем не менее «существенных проблем с запчастями для российских самолетов нет, однако логистика по их доставке в страну усложнилась», сообщил на днях в «Россия-24» министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Кондиционер работал
Бывший гендиректор «Бурятских авиалиний» летчик Анатолий Абашеев на вопрос, могли ли нарушения в системе циркуляции и очистки воздуха в салоне привести к обморокам, сообщил, «что теоретически ничего исключать нельзя, но, я думаю, не в этом случае».
- Если бы действительно произошла нештатная ситуация с кондиционированием воздуха, то об этом бы сразу узнал экипаж по приборам и предпринял меры, видимо, системы работали нормально, - говорит он. - К тому же если из почти 200 пассажиров стало плохо двоим, а не двум-трем десяткам например, то, возможно, это просто случайность.
В ходе длительных ночных перелетов, по словам летчика, у пассажиров нередко обостряются хронические заболевания, кроме того, влияет и эмоциональное состояние пассажиров – так, некоторые пассажиры испытывают страх перед полетами и одно это уже может привести к обмороку. Особенно если самолет попадает в болтанку. Правда в этот раз ничего такого не было.
Добавим, что в связи с летним сезоном заметно увеличилось количество рейсов, отправляющихся из аэропорта Улан-Удэ. Все большее число жителей Бурятии, в том числе дети и пожилые люди, перемещаются в нынешнем сезоне по России, пользуясь льготными авиабилетами. Причем на большие расстояния.
Но поскольку при перелетах свыше трех часов резко возрастает нагрузка на здоровье, медики советуют пассажирам с хроническими заболеваниями предварительно проконсультироваться у врачей. Также рекомендовано иметь с собой аптечку, вставать и ходить во время перелета (профилактика тромбоза), бороться с обезвоживанием в полете и избегать ночных рейсов со сменой часовых поясов. Этот синдром — джетлаг — переносится организмом наиболее тяжело. Впрочем, как это сделать в ситуации, когда Бурятия находится в 6,5 часа лета от Москвы, решительно непонятно.
Пассажирам рейса очень повезло, что Арина Гашинова находилась на борту, не растерялась и все сделала по протоколу. Как правило, такие поступки не остаются без внимания и награды, но пока, по признанию Арины, кроме журналистов с ней никто не связывался. Да и долг врача – это прежде всего долг, который связан с призванием, что и доказал поступок молодой женщины.
Фото: «Номер один»
Температурные скачки
Арина Гашинова вместе с семьей возвращалась домой после отдыха. В Москве она пересела на ночной рейс S7 до Улан-Удэ и, утомленная перелетами, заснула в пути. За два часа до посадки ее разбудила стюардесса - девочке-подростку в пути стало плохо и она потеряла сознание.
- Вначале в самолете было очень холодно, не хватало пледов, а потом вдруг в салоне стало жарко, дети сидели все мокрые, а самолет забит под завязку, - рассказывает врач.
До этого женщина зарегистрировалась на сайте как медик, поэтому именно к ее креслу и подошла стюардесса.
- Мама девочки не спала и увидела, как в соседнем кресле дочке стало плохо, - рассказывает врач. - Она взяла ее на руки и пошла к стюардессам за помощью.
Нехватка кислорода
Медик попросила стюардесс принести кислородный баллон, тонометр и организовать свободное место для реанимации.
- Я осмотрела девушку, у нее был нитевидный пульс, давление 80/60, она фактически была без сознания, - рассказала врач. - Я расстегнула ей одежду и подняла ее ноги на кресло, чтобы кровь в большем объеме стала поступать в головной мозг.
Врач попросила экипаж приземлиться, но командир принял решение долететь до аэропорта Улан-Удэ, куда вызвали скорую помощь.
Спустя час после того, как девушке удалось поднять артериальное давление, она пришла в себя. Но затем поднялось артериальное давление до 220 у другой пассажирки. Женщина в духоте салона также почувствовала себя плохо. Она страдает гипертонической болезнью, однако самонадеянно отправилась в полет без аптечки. На вопросы врача отвечала неразборчиво и ее начало трясти. Возникла угроза инсульта.
В аптечке авиакомпании не оказалось препаратов, снижающих давление. К счастью, медику кто-то в салоне передал «Капотен» и ей удалось сбить артериальное давление пассажиру. В итоге самолет благополучно приземлился в аэропорту Улан-Удэ по расписанию и без эксцессов.
Между тем в социальных сетях Улан-Удэ, обсуждая обмороки пассажиров, заговорили о том, что, возможно, на ситуацию повлияли нехватка кислорода и духота в салоне. Дело в том, что из-за западных санкций прежняя система технического обслуживания иностранных лайнеров испытывает нехватку комплектующих. Запасные части стали поступать авиакомпаниям по так называемому параллельному импорту со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Тем не менее «существенных проблем с запчастями для российских самолетов нет, однако логистика по их доставке в страну усложнилась», сообщил на днях в «Россия-24» министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Кондиционер работал
Бывший гендиректор «Бурятских авиалиний» летчик Анатолий Абашеев на вопрос, могли ли нарушения в системе циркуляции и очистки воздуха в салоне привести к обморокам, сообщил, «что теоретически ничего исключать нельзя, но, я думаю, не в этом случае».
- Если бы действительно произошла нештатная ситуация с кондиционированием воздуха, то об этом бы сразу узнал экипаж по приборам и предпринял меры, видимо, системы работали нормально, - говорит он. - К тому же если из почти 200 пассажиров стало плохо двоим, а не двум-трем десяткам например, то, возможно, это просто случайность.
В ходе длительных ночных перелетов, по словам летчика, у пассажиров нередко обостряются хронические заболевания, кроме того, влияет и эмоциональное состояние пассажиров – так, некоторые пассажиры испытывают страх перед полетами и одно это уже может привести к обмороку. Особенно если самолет попадает в болтанку. Правда в этот раз ничего такого не было.
Добавим, что в связи с летним сезоном заметно увеличилось количество рейсов, отправляющихся из аэропорта Улан-Удэ. Все большее число жителей Бурятии, в том числе дети и пожилые люди, перемещаются в нынешнем сезоне по России, пользуясь льготными авиабилетами. Причем на большие расстояния.
Но поскольку при перелетах свыше трех часов резко возрастает нагрузка на здоровье, медики советуют пассажирам с хроническими заболеваниями предварительно проконсультироваться у врачей. Также рекомендовано иметь с собой аптечку, вставать и ходить во время перелета (профилактика тромбоза), бороться с обезвоживанием в полете и избегать ночных рейсов со сменой часовых поясов. Этот синдром — джетлаг — переносится организмом наиболее тяжело. Впрочем, как это сделать в ситуации, когда Бурятия находится в 6,5 часа лета от Москвы, решительно непонятно.
Пассажирам рейса очень повезло, что Арина Гашинова находилась на борту, не растерялась и все сделала по протоколу. Как правило, такие поступки не остаются без внимания и награды, но пока, по признанию Арины, кроме журналистов с ней никто не связывался. Да и долг врача – это прежде всего долг, который связан с призванием, что и доказал поступок молодой женщины.
Фото: «Номер один»
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