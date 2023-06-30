Врач из Улан-Удэ спасла женщину и ребенка на борту самолета

Врач из Улан-Удэ Арина Гашинова спасла жизнь несовершеннолетней девушке, упавшей в обморок на борту лайнера S7, летевшего из Москвы в Улан-Удэ. Параллельно она смогла предотвратить инсульт у женщины, которой также стало плохо в ходе ночного полета.Арина Гашинова вместе с семьей возвращалась домой после отдыха. В Москве она пересела на ночной рейс S7 до Улан-Удэ и, утомленная перелетами, заснула в пути. За два часа до посадки ее разбудила стюардесса - девочке-подростку в пути стало плохо и она потеряла сознание.- Вначале в самолете было очень холодно, не хватало пледов, а потом вдруг в салоне стало жарко, дети сидели все мокрые, а самолет забит под завязку, - рассказывает врач.До этого женщина зарегистрировалась на сайте как медик, поэтому именно к ее креслу и подошла стюардесса.- Мама девочки не спала и увидела, как в соседнем кресле дочке стало плохо, - рассказывает врач. - Она взяла ее на руки и пошла к стюардессам за помощью.Медик попросила стюардесс принести кислородный баллон, тонометр и организовать свободное место для реанимации.- Я осмотрела девушку, у нее был нитевидный пульс, давление 80/60, она фактически была без сознания, - рассказала врач. - Я расстегнула ей одежду и подняла ее ноги на кресло, чтобы кровь в большем объеме стала поступать в головной мозг.Врач попросила экипаж приземлиться, но командир принял решение долететь до аэропорта Улан-Удэ, куда вызвали скорую помощь.Спустя час после того, как девушке удалось поднять артериальное давление, она пришла в себя. Но затем поднялось артериальное давление до 220 у другой пассажирки. Женщина в духоте салона также почувствовала себя плохо. Она страдает гипертонической болезнью, однако самонадеянно отправилась в полет без аптечки. На вопросы врача отвечала неразборчиво и ее начало трясти. Возникла угроза инсульта.В аптечке авиакомпании не оказалось препаратов, снижающих давление. К счастью, медику кто-то в салоне передал «Капотен» и ей удалось сбить артериальное давление пассажиру. В итоге самолет благополучно приземлился в аэропорту Улан-Удэ по расписанию и без эксцессов.Между тем в социальных сетях Улан-Удэ, обсуждая обмороки пассажиров, заговорили о том, что, возможно, на ситуацию повлияли нехватка кислорода и духота в салоне. Дело в том, что из-за западных санкций прежняя система технического обслуживания иностранных лайнеров испытывает нехватку комплектующих. Запасные части стали поступать авиакомпаниям по так называемому параллельному импорту со всеми вытекающими отсюда последствиями.Тем не менее «существенных проблем с запчастями для российских самолетов нет, однако логистика по их доставке в страну усложнилась», сообщил на днях в «Россия-24» министр транспорта РФ Виталий Савельев.Бывший гендиректор «Бурятских авиалиний» летчик Анатолий Абашеев на вопрос, могли ли нарушения в системе циркуляции и очистки воздуха в салоне привести к обморокам, сообщил, «что теоретически ничего исключать нельзя, но, я думаю, не в этом случае».- Если бы действительно произошла нештатная ситуация с кондиционированием воздуха, то об этом бы сразу узнал экипаж по приборам и предпринял меры, видимо, системы работали нормально, - говорит он. - К тому же если из почти 200 пассажиров стало плохо двоим, а не двум-трем десяткам например, то, возможно, это просто случайность.В ходе длительных ночных перелетов, по словам летчика, у пассажиров нередко обостряются хронические заболевания, кроме того, влияет и эмоциональное состояние пассажиров – так, некоторые пассажиры испытывают страх перед полетами и одно это уже может привести к обмороку. Особенно если самолет попадает в болтанку. Правда в этот раз ничего такого не было.Добавим, что в связи с летним сезоном заметно увеличилось количество рейсов, отправляющихся из аэропорта Улан-Удэ. Все большее число жителей Бурятии, в том числе дети и пожилые люди, перемещаются в нынешнем сезоне по России, пользуясь льготными авиабилетами. Причем на большие расстояния.Но поскольку при перелетах свыше трех часов резко возрастает нагрузка на здоровье, медики советуют пассажирам с хроническими заболеваниями предварительно проконсультироваться у врачей. Также рекомендовано иметь с собой аптечку, вставать и ходить во время перелета (профилактика тромбоза), бороться с обезвоживанием в полете и избегать ночных рейсов со сменой часовых поясов. Этот синдром — джетлаг — переносится организмом наиболее тяжело. Впрочем, как это сделать в ситуации, когда Бурятия находится в 6,5 часа лета от Москвы, решительно непонятно.Пассажирам рейса очень повезло, что Арина Гашинова находилась на борту, не растерялась и все сделала по протоколу. Как правило, такие поступки не остаются без внимания и награды, но пока, по признанию Арины, кроме журналистов с ней никто не связывался. Да и долг врача – это прежде всего долг, который связан с призванием, что и доказал поступок молодой женщины.Фото: «Номер один»