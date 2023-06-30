Общество 30.06.2023 в 11:14

Камеры хранения на вокзалах ВСЖД остаются востребованными

Почти 40 тыс человек воспользовались автоматическими камерами хранения на вокзалах магистрали с начала года
A- A+
Текст: Номер один
Камеры хранения на вокзалах ВСЖД остаются востребованными
С начала 2023 года автоматическими камерами хранения, установленными на вокзалах ВСЖД, воспользовались свыше 39,5 тыс человек. Наиболее востребованной услуга остается для пассажиров на станциях Улан-Удэ, Иркутск-Пассажирский, Тайшет, Лена, Северобайкальск и Таксимо, сообщила пресс-служба ВСЖД.

Автоматические камеры хранения установлены на 19 вокзалах магистрали. Каждая из них имеет минимум 12 ячеек, при этом количество доступных мест зависит не только от объема пассажиропотока, но и от востребованности услуги.

Так, в 2023 году сразу два «северных» вокзала магистрали были дооснащены дополнительными ячейками автоматических камер хранения. Количество мест для размещения багажа на вокзале станции Лена было увеличено до 54, а в Таксимо – до 18. Это позволит полностью обеспечить потребность пассажиров в этой услуге, в особенности – в сезон активных «вахтовых» поездок.

Современные камеры хранения пришли на смену привычным стационарным. Ключевым отличием сервиса является оплата за пользование ячейкой, а не за количество багажа. При этом пассажир может выбрать наиболее подходящее отделение в зависимости от габаритов ручной клади: стандартную, среднюю или большую.

Платеж производится по QR-коду через терминал, установленный рядом с автоматическими камерами хранения. Тариф зависит от времени и размера использованной ячейки.

Полную безопасность оставленных вещей гарантирует удаленная система мониторинга и контроля. Особой популярностью услуга пользуется у пассажиров дальнего следования, путешествующих по работе или с пересадками.

Фото: company.rzd.ru

Теги
желдороги вокзалы сервис ВСЖД

Все новости

«Цифровая» навигация
30.06.2023 в 11:41
Камеры хранения на вокзалах ВСЖД остаются востребованными
30.06.2023 в 11:14
В пригороде Улан-Удэ поймали гуляющую корову
30.06.2023 в 11:13
В Улан-Удэ осудили расхитителей федеральной собственности
30.06.2023 в 10:08
В Бурятии приставы взыскали с кондитерской фабрики 1,6 млн рублей
30.06.2023 в 10:02
Бывшего замминистра здравоохранения Бурятии признали виновной в мошенничестве
30.06.2023 в 09:37
Освобождение от уплаты налогов в 2023 году
30.06.2023 в 09:00
Врач из Улан-Удэ спасла женщину и ребенка на борту самолета
30.06.2023 в 06:00
В Бурятии будут награждать самых полезных предпринимателей
29.06.2023 в 18:29
В Бурятии прогнозируют град и сильный ветер
29.06.2023 в 17:51
ЗУРХАЙ
с 28 июня по 4 июля

Читайте также
В пригороде Улан-Удэ поймали гуляющую корову
Хозяина животного ждут крупные расходы
30.06.2023 в 11:13
В Бурятии приставы взыскали с кондитерской фабрики 1,6 млн рублей
Фирма поплатилась за незаконное использование товарного знака московской компании
30.06.2023 в 10:02
Освобождение от уплаты налогов в 2023 году
Кому положено?
30.06.2023 в 09:00
Врач из Улан-Удэ спасла женщину и ребенка на борту самолета
На рейсе «Москва - Улан-Удэ» пассажирам понадобилась реанимация
30.06.2023 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru