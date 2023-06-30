Камеры хранения на вокзалах ВСЖД остаются востребованными

С начала 2023 года автоматическими камерами хранения, установленными на вокзалах ВСЖД, воспользовались свыше 39,5 тыс человек. Наиболее востребованной услуга остается для пассажиров на станциях Улан-Удэ, Иркутск-Пассажирский, Тайшет, Лена, Северобайкальск и Таксимо, сообщила пресс-служба ВСЖД.Автоматические камеры хранения установлены на 19 вокзалах магистрали. Каждая из них имеет минимум 12 ячеек, при этом количество доступных мест зависит не только от объема пассажиропотока, но и от востребованности услуги.Так, в 2023 году сразу два «северных» вокзала магистрали были дооснащены дополнительными ячейками автоматических камер хранения. Количество мест для размещения багажа на вокзале станции Лена было увеличено до 54, а в Таксимо – до 18. Это позволит полностью обеспечить потребность пассажиров в этой услуге, в особенности – в сезон активных «вахтовых» поездок.Современные камеры хранения пришли на смену привычным стационарным. Ключевым отличием сервиса является оплата за пользование ячейкой, а не за количество багажа. При этом пассажир может выбрать наиболее подходящее отделение в зависимости от габаритов ручной клади: стандартную, среднюю или большую.Платеж производится по QR-коду через терминал, установленный рядом с автоматическими камерами хранения. Тариф зависит от времени и размера использованной ячейки.Полную безопасность оставленных вещей гарантирует удаленная система мониторинга и контроля. Особой популярностью услуга пользуется у пассажиров дальнего следования, путешествующих по работе или с пересадками.Фото: company.rzd.ru