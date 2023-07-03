Общество 03.07.2023 в 08:58

В Улан-Удэ жильцам домов в мкрн Новый Зеленый вручают ключи от новых квартир

Более 1000 горожан, которые ранее проживали в неблагоустроенных аварийных домах, готовятся к переезду
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В Улан-Удэ жильцам домов в мкрн Новый Зеленый вручают ключи от новых квартир
В Улан-Удэ более 1000 горожан, которые ранее проживали в неблагоустроенных аварийных домах, готовятся к переезду в новые квартиры в мкрн Новый Зеленый. В настоящий момент ключи получили более 100 семей из 243, сообщили в городской администрации.

Улан-удэнка Галина Счастливцева одна из первых заехала в свою квартиру площадью 24 кв метра. Ранее она жила в комнате аварийного дома по улице Шмидта, 33.

«Я жила там с 1974 года, условия были ужасные. Коммуналка была на трех хозяев, а у меня комнатушка в 14 квадратов. Так вот и жили, двоих детей вырастила. В новую квартиру заехала 23 июня. Условия нормальные, есть кухня, коридор, свой санузел. Очень ждала переезда и в целом я рада», - рассказывает Галина Николаевна.

На сегодняшний день первые два дома сданы в эксплуатацию, другие два – готовятся к сдаче. Жильцы заселяются в квартиры с полной чистовой отделкой – есть обои, натяжные потолки, линолеум, санфаянс. Благоустроены дворы – высажены деревья и кустарники, обустроена парковка, детские площадки.

«Жилые помещения по программе переселения предоставляются исходя из тех квадратов, которые граждане занимали в аварийном жилищном фонде. Соблюдается общая площадь, но некоторые помещения даже больше, чем та площадь, которую они занимали в аварийном жилье, поскольку имеются санузлы и кухня», - рассказала начальник отдела по жилищным вопросам и обращениям граждан администрации Советского района Ирина Назарова.

Строительство четырех домов велось в рамках третьего этапа республиканской и муниципальной адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Улан-Удэ, признанного таковым до 1 января 2017 года». На протяжении всего строительства за ходом работ осуществляет контроль МУ «Улан-Удэстройзаказчик» и Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора.

Фото: ulan-ude-info.ru
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