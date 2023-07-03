Общество 03.07.2023 в 13:17

В Улан-Удэ к концу года муниципалы могут занять 50 проц рынка пассажироперевозок

Муниципальный транспорт все сильнее вытесняет частный, занимая уже треть этих перевозок  
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ к концу года муниципалы могут занять 50 проц рынка пассажироперевозок
Два муниципальных транспортных предприятия – «Городские маршруты» и «Управление трамвая» динамично расширяют свою долю в сфере перевозки пассажиров. Если в прошлом году они занимали около 25 процентов рынка, то сейчас за ними уже треть.

По итогам 2023 года муниципалы могут увеличить свою долю до 50 процентов. Этому способствует активная модернизация парка. Особенно прогрессирует автобусное направление. Только в минувшем году за счет бюджета для «Городских маршрутов» было куплено автобусов на более, чем миллиард рублей - 124 больших и средних машин. Это улучшило ситуацию по отдаленным микрорайонам. Транспорт ходит до 23 часов и отдаленные места города обслуживает около 30 автобусов. Открываются новые маршруты. Все больше граждан пользуются пересадочным тарифом. Сейчас уже около  500 пассажиров в день совершают льготную пересадку.

Как отметили в мэрии Улан-Удэ, сейчас состоялись торги по покупке еще 14 больших пассажирских автобусов. Скоро намечено подписать контракт на поставку. В целом, в сентябре-октябре нынешнего года «Городские маршруты» намерены выпускать на линию по 150 автобусов в будний день. Это уровень, к которому стремился город.

Но до сих пор сохраняется потребность в слесарях, кондукторах и водителях.

Трамвайное хозяйство будет развиваться с прицелом на будущие двухсекционные трамваи «Богатырь». К концу года «Управление трамвая» хочет перевезти 20 млн пассажиров. Темпы говорят, что это вполне возможно. А под большие автобусы расширяются отстойно-разворотные площадки. Надо модернизировать еще 10 площадок.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
транспорт пассажиры город

Все новости

В районе Бурятии ввели режим повышенной готовности
03.07.2023 в 13:57
Житель Бурятии спросонья порезал свою избранницу ножом, а затем добил топором
03.07.2023 в 13:18
В Улан-Удэ к концу года муниципалы могут занять 50 проц рынка пассажироперевозок
03.07.2023 в 13:17
«Сурхарбаан-2023» удивит зрителей новинками
03.07.2023 в 13:03
В районе Бурятии два малолетних ребенка пострадали в лобовом ДТП
03.07.2023 в 12:53
В Забайкалье двое заключенных подозреваются в экстремизме
03.07.2023 в 12:38
Житель Бурятии по ошибке зарезал родного брата
03.07.2023 в 12:34
Награды за любовь и верность вручили семьям из Бичурского района
03.07.2023 в 12:11
В Бурятии второй день пожарные-десантники борются с огнем в лесном массиве
03.07.2023 в 11:57
В районе Бурятии у лошадей выявили инфекционное заболевание
03.07.2023 в 11:24
ЗУРХАЙ
с 28 июня по 4 июля

Читайте также
«Сурхарбаан-2023» удивит зрителей новинками
Впервые в программу праздника включены троеборье и поднятие ловчего шеста
03.07.2023 в 13:03
В Забайкалье двое заключенных подозреваются в экстремизме
Лидеры запрещенного сообщества контролировали соблюдение заключенными криминальных традиций и активно пропагандировали их
03.07.2023 в 12:38
Награды за любовь и верность вручили семьям из Бичурского района
Крепкие семьи, бережно хранящие любовь и верность друг другу и родной земле – основа развития – глава района
03.07.2023 в 12:11
В районе Бурятии у лошадей выявили инфекционное заболевание
Заразную болезнь могут подхватить и люди
03.07.2023 в 11:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru