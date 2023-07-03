В Улан-Удэ к концу года муниципалы могут занять 50 проц рынка пассажироперевозок

Два муниципальных транспортных предприятия – «Городские маршруты» и «Управление трамвая» динамично расширяют свою долю в сфере перевозки пассажиров. Если в прошлом году они занимали около 25 процентов рынка, то сейчас за ними уже треть.По итогам 2023 года муниципалы могут увеличить свою долю до 50 процентов. Этому способствует активная модернизация парка. Особенно прогрессирует автобусное направление. Только в минувшем году за счет бюджета для «Городских маршрутов» было куплено автобусов на более, чем миллиард рублей - 124 больших и средних машин. Это улучшило ситуацию по отдаленным микрорайонам. Транспорт ходит до 23 часов и отдаленные места города обслуживает около 30 автобусов. Открываются новые маршруты. Все больше граждан пользуются пересадочным тарифом. Сейчас уже около 500 пассажиров в день совершают льготную пересадку.Как отметили в мэрии Улан-Удэ, сейчас состоялись торги по покупке еще 14 больших пассажирских автобусов. Скоро намечено подписать контракт на поставку. В целом, в сентябре-октябре нынешнего года «Городские маршруты» намерены выпускать на линию по 150 автобусов в будний день. Это уровень, к которому стремился город.Но до сих пор сохраняется потребность в слесарях, кондукторах и водителях.Трамвайное хозяйство будет развиваться с прицелом на будущие двухсекционные трамваи «Богатырь». К концу года «Управление трамвая» хочет перевезти 20 млн пассажиров. Темпы говорят, что это вполне возможно. А под большие автобусы расширяются отстойно-разворотные площадки. Надо модернизировать еще 10 площадок.Фото: egov-buryatia.ru