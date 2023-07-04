Депутаты Народного Хурала Бурятии встретились с участниками СВО

В Народном Хурале республики Бурятия состоялась встреча парламентариев с военнослужащими СВО. Ребята прибыли на две недели домой – в долгожданный отпуск после восьми месяцев несения службы. Участники встречи обсудили условия несения службы в зоне проведения специальной операции и планы на ближайшее будущее. В конце встречи депутаты преподнесли защитникам памятный подарок – гитару.

На встрече присутствовали члены фракции «Справедливая Россия». Открывая встречу, депутат Сергей Пашинский отметил, что члены партии из разных регионов страны участвуют в спецоперации.

- Желаю вам смелости духа, ребята. Сейчас вы в очередном отпуске и скоро вновь отбудете на место дислокации. Желаю, чтобы вы всегда с достоинством несли звание российского воина и чтобы Бог вас оберегал. Мы здесь, на месте, будем помогать вашим родным, близким, чтобы вы не волновались за них и спокойно выполняли ваш долг, - обратился парламентарий к бойцам.

В ходе беседы парламентарии обсудили с военными бытовые условия в зоне СВО, материально-техническое обеспечение и меры поддержки военнослужащих. Депутат Оксана Бухольцева, недавно вернувшаяся из ДНР, где она работала учителем в школе и в свободное время помогала нашим военным, поинтересовалась у ребят дальнейшими планами, условиями несения службы. По словам военнослужащих, с питанием, обмундированием и боеприпасами все в порядке. У ребят было всего одно пожелание – получить новые спальники.

- Спальники у нас старые, неудобные. Снизу расстояние маленькое, сверху большое и спать неудобно, - поделился один из бойцов Дмитрий.

Оксана Бухольцева пообещала подарить новые спальники всему взводу Дмитрия.

- Когда приедете в Ростов, заберете на свое подразделение спальники, это подарок от меня. Спальники размером 90*220, должны быть удобными, - сообщила депутат.

Оказалось, что Оксана Бухольцева и Дмитрий уже знакомы – в Донецке военный из Бурятии получил от земляков посылки для своих товарищей - квадрокоптер, тепловизор, коллиматор, лекарства и прочее.

- Там я узнала, что наши ребята талантливые, яркие. В подразделении было два гитариста на четыре танка. Ребята замечательно поют, играют. Армия – это дух, а дух – это песня. Желаю вам, чтобы вы берегли себя и вернулись домой живыми, с победой. С вами невидимым фронтом все жители республики, все партии, все конфессии, все молятся и переживают за вас. Мы делаем все, чтобы члены ваших семей были под опекой бюджета республики и ни в чем не нуждались. Скоро члены ваших семей получат удостоверения «Член семьи участника СВО» и смогут при предъявлении удостоверения получать льготы, - рассказала парламентарий.

Военнослужащие выразили благодарность депутатам регионального парламента и всем жителям Бурятии за внимание и постоянную поддержку, которая очень важна для тех, кто сейчас выполняет свой долг. Ребята обратили внимание и на то, что все военнослужащие настроены на победу.

- Мы регулярно получаем посылки, различную гуманитарную помощь из Бурятии. Времени мало, поэтому просто побуду с семьей, съезжу на Байкал подышать воздухом, зарядиться силами. Законы, которые принимают, действительно работают. У меня был долг по кредиту, его отсрочили. Товарищам я желаю здоровья, чтобы берегли себя и победа была за нами, - высказался военный.

В конце встречи гостям вручили памятный подарок — гитару.





Фото: "Номер один"