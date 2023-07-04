Пара полицейских из Бурятии поделилась секретами семейного счастья

В преддверии Дня семьи, любви и верности полицейская семья Хахаловых из Северобайкальска поделилась секретами семейного счастья.

Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, в Прибайкалье служит немало супружеских пар, которые умеют совмещать суровые полицейские будни и домашний очаг. В Северобайкальске - это семья Хахаловых. Елена служит в транспортной полиции в подразделении по исполнению административного законодательства, а ее муж Сергей – в территориальном отделе, на должности заместителя начальника ИВС МО МВД России «Северобайкальский».

«Наши герои вместе уже 25 лет, вырастили двоих детей, а сейчас с удовольствием воспитывают любимую внучку. Супруги – люди творческие, известны в родном городе своим певческим дуэтом. Елена, помимо службы в транспортной полиции, неоднократно участвовала и была победителем конкурса «Краса в погонах», проводимом среди женщин, служащих в силовых структурах города»,

- рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



По мнению четы Хахаловых, главный секрет счастливой семейной жизни – понимание и поддержка друг друга в любых жизненных перипетиях и тепло родного очага на берегу Северного Байкала.





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