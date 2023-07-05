Общество 05.07.2023 в 17:54

В Улан-Удэ ТГК-14 повредила водопровод на Гагарина

Предполагалось отключение холодной воды, но «Водоканал» ведет ремонт без отключения  водоснабжения
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В Улан-Удэ ТГК-14 повредила водопровод на Гагарина
В Улан-Удэ сегодня в диспетчерскую МУП «Водоканал» поступила заявка о том, что подрядной организацией ПАО «ТГК-14» при производстве земляных работ на сетях теплоснабжения по ул. Гагарина, 73б повреждена чугунная водопроводная труба, диаметром 200 мм.

В настоящее время специалисты «Водоканала» на месте проводят обследование участка и устанавливают характер повреждения, сообщили в пресс-службе предприятия.

Наблюдалось снижение давления в сети аварийного трубопровода. Предполагалось, что ограничение водоснабжения затронет шестнадцать многоквартирных домов, школу и детский сад.

Однако, как стало известно, все ремонтные работы на ул. Гагарина, 73б проводятся без отключения холодного водоснабжения.

Аварийные бригады МУП «Водоканал» обнаружили место повреждения чугунного трубопровода. На объекте работает спецтехника.



Фото: «Водоканал»
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ЖКХ водовод порыв ТГК-14

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