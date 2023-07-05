В Улан-Удэ ТГК-14 повредила водопровод на Гагарина

В Улан-Удэ сегодня в диспетчерскую МУП «Водоканал» поступила заявка о том, что подрядной организацией ПАО «ТГК-14» при производстве земляных работ на сетях теплоснабжения по ул. Гагарина, 73б повреждена чугунная водопроводная труба, диаметром 200 мм.В настоящее время специалисты «Водоканала» на месте проводят обследование участка и устанавливают характер повреждения, сообщили в пресс-службе предприятия.Наблюдалось снижение давления в сети аварийного трубопровода. Предполагалось, что ограничение водоснабжения затронет шестнадцать многоквартирных домов, школу и детский сад.Однако, как стало известно, все ремонтные работы на ул. Гагарина, 73б проводятся без отключения холодного водоснабжения.Аварийные бригады МУП «Водоканал» обнаружили место повреждения чугунного трубопровода. На объекте работает спецтехника.Фото: «Водоканал»