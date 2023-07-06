Общество 06.07.2023 в 14:43

В улан-удэнском сквере установили камеры видеонаблюдения

В обзор видеокамер попадает вся территория сквера «Зодчий»
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Текст: Евгения Гармаева
В улан-удэнском сквере установили камеры видеонаблюдения

В столице Бурятии в сквере «Зодчий» появились камеры видеофиксации. В их обзор попадают площадки для отдыха, пешеходные дорожки и т.д. Монтаж оборудования осуществляли специалисты МБУ «Горсвет», сообщили в администрации города.

В сквере установлено три видеокамеры и щит управления. Основная задача, решаемая системой видеонаблюдения - обеспечить соблюдение общественного порядка и предотвратить случаи проявления вандализма.

«Теперь те жители, которые любят проверять свою силу на светильниках и скамейках или демонстрировать сомнительные таланты в «росписи» уличного оборудования маркерами и красками, будут неприятно удивлены визитом полицейских на место происшествия и предъявлением исков за порчу имущества»,

 - рассказала начальник подразделения по эксплуатации сетей наружного освещения МБУ «Горсвет» Арюна Абашеева.
В ближайшее время количество камер в сквере будет увеличено. Горожан просят сообщать о проблемах с наружным освещением в диспетчерскую службу МБУ «Горсвет» по телефону: 43-26-44.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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