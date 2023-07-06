В улан-удэнском сквере установили камеры видеонаблюдения

В столице Бурятии в сквере «Зодчий» появились камеры видеофиксации. В их обзор попадают площадки для отдыха, пешеходные дорожки и т.д. Монтаж оборудования осуществляли специалисты МБУ «Горсвет», сообщили в администрации города.



В сквере установлено три видеокамеры и щит управления. Основная задача, решаемая системой видеонаблюдения - обеспечить соблюдение общественного порядка и предотвратить случаи проявления вандализма.



«Теперь те жители, которые любят проверять свою силу на светильниках и скамейках или демонстрировать сомнительные таланты в «росписи» уличного оборудования маркерами и красками, будут неприятно удивлены визитом полицейских на место происшествия и предъявлением исков за порчу имущества»,

- рассказала начальник подразделения по эксплуатации сетей наружного освещения МБУ «Горсвет» Арюна Абашеева.



В ближайшее время количество камер в сквере будет увеличено. Горожан просят сообщать о проблемах с наружным освещением в диспетчерскую службу МБУ «Горсвет» по телефону: 43-26-44.





Фото: администрация Улан-Удэ