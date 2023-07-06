Общество 06.07.2023 в 17:51

Глава Бурятии поручил выделить дополнительные средства на уборку мусора с берега Байкала

Муниципалитеты из-за роста числа туристов не справляются с отходами на берегу озера
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Глава Бурятии поручил выделить дополнительные средства на уборку мусора с берега Байкала
Вопрос уборки мусора с берегов Байкала и в сельских поселениях был поднят на встрече с населением в ходе рабочей поездки главы Бурятии Алексея Цыденова в Баргузинский район, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Глава поселка Усть-Баргузин Светлана Кривогорницына отметила, что на побережье сегодня нет контейнеров и баков. Кроме того, она рассказала о том, что региональный оператор «ЭкоАльянс» с началом туристического сезона, с 1 июня, не справляется с объемами мусора, в то время как ранее обычно справлялся.

«Мы хотели перейти к контейнерному сбору мусора – как и должно быть. Сегодня это сделано в Гусихе, это маленькая деревня. В Усть-Баргузин поставили шесть контейнеров, но мусор вовремя не собирается, это происходит потому что с 1 июня возросло количество туристов. До этого момента «ЭкоАльянс» справлялся, площадки всегда были чистые, за что я хотела бы выразить огромную благодарность. Кроме того, на вывоз влияют и другие форс-мажорные обстоятельства: где-то сломалась машина, где-то не хватает водителей. Мы все понимаем, у нас сейчас машины приходят за мусором в ночь», - отметила Светлана Кривогорницына.

Глава Бурятии ответил, что заниматься организацией уборки мусора на территории поселений – это задача глав, но с очисткой побережья будет оказана поддержка.

«Вы молодцы, но вам и на берегу нужно сделать контейнерные площадки – отработать с районом, район обратится в правительство, мы будем помогать. Тема контейнерных площадок актуальна не только для Усть-Баргузина, она относится и к Максимихе, и к Турке, и к Горячинску и так далее. Ежегодно мы предусматриваем средства на чистку берега в размере 6-7 млн рублей, а нужно доводить минимум до 15 млн и предусматривать организацию сбора на берегу, вывоз с берега. Мы сейчас дополнительно это профинансируем», - заверил Алексей Цыденов.

Он дал поручение министерству природных ресурсов РБ оперативно решить вопрос финансирования, потому что туристический сезон уже идет.

Фото: egov-buryatia.ru
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