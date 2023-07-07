В Бурятии в ДТП травмированы двое детей

В Бурятии накануне около 17:00 в Баргузинском районе 62-летний водитель автомобиля «Волга» в состоянии алкогольного опьянения (ранее судимый за повторное вождение в состоянии опьянения), следуя по автодороге Усть Баргузин – Курбулик совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер» под управлением 35-летней женщины, сообщили в республиканской ГИБДД.В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки, в том числе две девочки в возрасте 6 и 7 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы санавиацией в медицинское учреждение Улан-Удэ.Стоит отметить, что несовершеннолетние пассажиры в нарушение ПДД не были пристегнуты ремнем безопасности и детским удерживающим устройством.По предварительным данным, виновник аварии уснул за рулем. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.Фото: ГИБДД