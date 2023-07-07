Общество 07.07.2023 в 09:52

В Бурятии в ДТП травмированы двое детей

Пьяный водитель «Волги» уснул за рулем и столкнулся с иномаркой
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Текст: Номер один
В Бурятии в ДТП травмированы двое детей
В Бурятии накануне около 17:00 в Баргузинском районе 62-летний водитель автомобиля «Волга» в состоянии алкогольного опьянения (ранее судимый за повторное вождение в состоянии опьянения), следуя по автодороге Усть Баргузин – Курбулик совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер» под управлением 35-летней женщины, сообщили в республиканской ГИБДД.

В результате ДТП водитель и три пассажира иномарки, в том числе две девочки в возрасте 6 и 7 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы санавиацией в медицинское учреждение Улан-Удэ.

Стоит отметить, что несовершеннолетние пассажиры в нарушение ПДД не были пристегнуты ремнем безопасности и детским удерживающим устройством.

По предварительным данным, виновник аварии уснул за рулем. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.

Фото: ГИБДД
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