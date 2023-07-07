Общество 07.07.2023 в 12:11

МЧС России продолжает поиски 5 туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии

Всего к операции по поиску и спасению тургруппы привлечено 14 человек и 5 единиц техники
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МЧС России продолжает поиски 5 туристов, пропавших во время сплава по реке в Бурятии
В Бурятии возобновлены поиски туристов из Новосибирска, которые совершали 6 июля сплав по реке Снежная в Кабанском районе. Во время прохода одного из участков реки 8 человек перевернулись на катамаранах, всего трое смогли выбраться на берег и спастись, остальных участников сплава унесло бурным течением.

К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели и сотрудники ГИМС МЧС России. Поисково - спасательная операция продолжалась до глубокой ночи. Сегодня утром поиски были возобновлены, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Группа МЧС России выдвинулась с Теплых озер для обследования реки Снежная. По пути следования спасатели окажут помощь третьему туристу, который выбрался к зимовью и находится на связи. В настоящее время из Иркутска в Кабанский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда на борту.

Туристская группа зарегистрирована, сплавщики были экипированы в соответствии с требованиям безопасности, находились в спасательных жилетах. Река Снежная протекает по таежной местности, изобилует порогами, водоворотами и завалами. Сильное течение обусловлено узкими и отвесными берегами.
Всего к операции по поиску и спасению тургруппы привлечено 14 человек и 5 единиц техники. Поисковые работы продолжаются. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: МЧС/скриншот
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