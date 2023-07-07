В Улан-Удэ сотрудник полиции спас пенсионерку от мошенников

В Улан-Удэ вечером 4 июля оперативный дежурный дежурной части Отдела МВД России по Тарбагатайскому району лейтенант полиции Намдак Раднаев в свой выходной день находился в одном из торговых центров города города. Проходя по коридору, полицейский обратил внимание на стоящую возле банкомата пожилую женщину, которая разговаривала по телефону и была чем-то обеспокоена, сообщили в республиканском МВД.Спустя время, когда полицейский направился к выходу, он заметил, что взволнованная пенсионерка все еще находится около банкомата. Насторожившись, он направился к ней. Подойдя ближе, он услышал ее диалог и определил, что женщину атакуют мошенники.Представившись, лейтенант полиции спросил у пенсионерки, что у нее произошло. Выяснилось, что несколькими часами ранее ей позвонили неизвестные под видом сотрудников полиции. Звонившие предупредили, что неизвестный мужчина, у которого имеется доверенность от ее имени, пытается оформить кредит на ее имя в одном из отделений банка в Москве. Далее ей позвонили, якобы, представители Центробанка, которые сообщили, что для пенсионерки открыт специальный «безопасный» счет с повышенной процентной ставкой, куда нужно перевести ее денежные средства. При этом ей запретили кому-либо рассказывать об этом инциденте.Обеспокоенная женщина попыталась проверить свой счет в электронном приложении банка, но оно оказалось заблокировано. Далее она направилась в отделение банка, где списала со своего банковского счета более 200 тыс рублей. Мошенники, находившиеся с ней на связи все это время, направили пенсионерку к другому банкомату, чтобы она завершила процедуру списания денег. Для этого женщина приехала в торговый центр.«Выслушав женщину, я объяснил ей, что она попалась на уловки мошенников. Женщина сначала не поверила, но мне удалось убедить ее. Чтобы обезопасить пенсионерку я попросил ее сотовый телефон и потребовал у все еще находящихся на связи злоумышленников прекратить разговор» - рассказал Намдак Раднаев.После этого полицейский успокоил пожилую женщину и позвонил ее дочери. Приехавшая дочь от всей души поблагодарила полицейского за проявленную бдительность и пожелала ему крепкого здоровья и успехов в службе.Полиция рекомендует регулярно проводить со своими пожилыми родственниками профилактические беседы и объяснять, что подобные звонки могут оказаться проделками мошенников. В таких случаях необходимо прерывать разговор с незнакомцами и незамедлительно сообщить о произошедшем сотрудникам полиции и предупредить своих родных и близких о подобных фактах.Фото: МВД по Бурятии