Общество 07.07.2023 в 17:03

Игорь Шутенков выпускникам: Вы – «золотая» надежда города и республики

В этом году обладателями медалей стали 263 выпускника, это на 20 больше, чем годом ранее
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Игорь Шутенков выпускникам: Вы – «золотая» надежда города и республики
Выпускникам школ Улан-Удэ вручили медали «За особые успехи в учении». В этом году обладателями медалей стали 263 выпускника - это на 20 больше, чем в прошлом году, сообщили в мэрии столицы Бурятии.

«Это тяжелый труд. Всю учебу быть ответственными, старательными, внимательными. Я хочу пожелать вам, чтобы эти результаты открывали вам все дороги в жизни. Чтобы вы уверенно шли вперед, чтобы поступили в те вузы, которые сами желаете, чтобы у вас была полная, интересная и насыщенная жизнь. Дерзайте, двигайтесь вперед, двигайте нашу республику и всю нашу страну, крутите планету, удачи вам!» – поздравил медалистов Глава Бурятии Алексей Цыденов.

В этом году в школах Улан-Удэ завершили обучение 2 643 выпускника. 22 учащихся сдали ЕГЭ на 100 баллов. Среди школ города лидером по количеству медалистов стала Лингвистическая гимназия №3 – 29 выпускников окончили школу с золотой медалью.

«Мы поистине гордимся вами, вы, действительно, «золотая» надежда нашего города и республики Бурятия. Это не высокие слова, это ваши амбиции и жизненные цели, благодаря которым вы достигли таких результатов. Где бы вы ни продолжили обучение, технологический, социальный, туристический, экономический потенциал нашего города всегда ждет вас. Уверен, вы сделаете правильный выбор – в пользу нашей малой Родины», - обратился к выпускникам Игорь Шутенков.

Также мэр подчеркнул, что первая государственная награда ребят – медаль «За особые успехи в учении» – ковалась не только усердием детей, но и терпением родителей, трудами учителей.

«Особые слова благодарности хочется сказать директорам школ, учителям, посвятивших себя благородному делу образования и воспитания. Слова глубокой признательности выражаю вам, уважаемые родители», - сказал Игорь Шутенков.

Медаль «За особые успехи в учении» дает выпускнику дополнительные баллы к сумме полученных по итогам ЕГЭ, преимущество при зачислении в вуз, когда медалист набирает равное количество баллов ЕГЭ с другими абитуриентами.



Фото: ulan-ude-info.ru
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