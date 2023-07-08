Общество 08.07.2023 в 12:56

Санкции ударили по аптекам

Проблемы с лекарствами коснулись льготников и инвалидов
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Текст: Дмитрий Родионов
Санкции ударили по аптекам
В  Улан-Удэ разразился кризис с обеспечением больных и инвалидов льготными лекарствами. Их выдают в поликлиниках по направлению врача, и сбои с поставками медикаментов вызывают недовольство населения.

- Врач из поликлиники № 6 выписал мне «Карведипол», «Эплеренон» и ряд других препаратов, далее я отстоял огромную очередь на первом этаже аптеки, но когда подошла моя очередь,  сказали, что этих препаратов нет, - говорит пенсионер Андрей Владимирович. - Понятно, что если нет бесплатных лекарств, то я пойду в частную аптеку и там куплю, но не все это могут сделать по финансовым причинам. Люди возмущены таким отношением к ним.

Всего в федеральном перечне ЖНВЛП (жизненно необходимых важнейших лекарств), бесплатно выделяемых льготникам, более 800 препаратов.  И поставка лекарств по столь внушительным спискам непростая задача, тем более в связи с введенными против РФ западными санкциями.  Когда оригинальные и высокоэффективные западные лекарства вымываются с рынков. А им на смену зачастую приходят отечественные аналоги.

Но с чем связаны перебои в июне?

- Поставки лекарств из списка ЖНВЛ осуществляются ежемесячно по заявкам медорганизаций, на 1 июля они уже находятся в аптечных пунктах при поликлиниках. Сбои с поставками могут возникнуть у фармацевтических компаний,  поставлявших импортные лекарственные препараты, - сообщили в Минздраве Бурятии.  - В настоящее время отлаживается логистика в связи с обстановкой в стране.

Добавим, что после вмешательства «Номер один» обратившемуся за помощью пенсионеру поликлиника выделила ему все выписанные лекарства. Но дефицит бесплатных медпрепаратов для других льготников, к сожалению, до сих пор не закрыт. Больные по-прежнему вынуждены ждать появления в аптеках выписанных им препаратов неделями.

Фото: egov-buryatia.ru


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