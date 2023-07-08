Санкции ударили по аптекам

В Улан-Удэ разразился кризис с обеспечением больных и инвалидов льготными лекарствами. Их выдают в поликлиниках по направлению врача, и сбои с поставками медикаментов вызывают недовольство населения.- Врач из поликлиники № 6 выписал мне «Карведипол», «Эплеренон» и ряд других препаратов, далее я отстоял огромную очередь на первом этаже аптеки, но когда подошла моя очередь, сказали, что этих препаратов нет, - говорит пенсионер Андрей Владимирович. - Понятно, что если нет бесплатных лекарств, то я пойду в частную аптеку и там куплю, но не все это могут сделать по финансовым причинам. Люди возмущены таким отношением к ним.Всего в федеральном перечне ЖНВЛП (жизненно необходимых важнейших лекарств), бесплатно выделяемых льготникам, более 800 препаратов. И поставка лекарств по столь внушительным спискам непростая задача, тем более в связи с введенными против РФ западными санкциями. Когда оригинальные и высокоэффективные западные лекарства вымываются с рынков. А им на смену зачастую приходят отечественные аналоги.Но с чем связаны перебои в июне?- Поставки лекарств из списка ЖНВЛ осуществляются ежемесячно по заявкам медорганизаций, на 1 июля они уже находятся в аптечных пунктах при поликлиниках. Сбои с поставками могут возникнуть у фармацевтических компаний, поставлявших импортные лекарственные препараты, - сообщили в Минздраве Бурятии. - В настоящее время отлаживается логистика в связи с обстановкой в стране.Добавим, что после вмешательства «Номер один» обратившемуся за помощью пенсионеру поликлиника выделила ему все выписанные лекарства. Но дефицит бесплатных медпрепаратов для других льготников, к сожалению, до сих пор не закрыт. Больные по-прежнему вынуждены ждать появления в аптеках выписанных им препаратов неделями.Фото: egov-buryatia.ru