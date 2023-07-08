Общество 08.07.2023 в 16:14

В Улан-Удэ сегодня установили арт-объект на набережной Селенги

Конструкция имеет глубокий заложенный смысл
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В Улан-Удэ сегодня установили арт-объект на набережной Селенги
Атлас  "Спасём Байкал от пластикового мусора" - это картина возможного мусорного будущего озера Байкал. Сквозь синие и все еще прозрачные воды виден мусор, забивший все пространство до самого дна Священного озера. Это тот самый арт-объект, для изготовления которого волонтеры и все неравнодушные жители города два последних месяца собирали полиэтилен. На лавках вмонтированы доски и названием арт-объекта, географической информацией и напоминанием, чтоб люди забирали мусор с собой.  По словам авторов проекта, такого рода инсталляции, постоянно попадая людям на глаза, заставляют задуматься об экологических проблемах, а со временем формирует у людей правильные  экопривычки. 

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Над инсталляцией трудилось много людей. Сам арт-объект "Атлас спасём Байкал от пластикового мусора" создал бурятский художник Табиту Мердыгеев. Стилизованную лавку, созданную по мотивам лобного места в «ДОМе-2», и весь монтаж провел Константин Поспелов. Ну и, конечно, помогали многочисленные волонтеры АНО «Событие». 

- Сегодня, 8 июля, День семьи, любви и верности. Радует, что многие волонтеры пришли на берег Селенги вместе со своими детьми, сестрами или братьями. Добровольцы не только успели убраться на славу, но и отдохнуть возле водоема, а кое-кто даже взял с собой удочку и повез домой хороший улов рыбы, - поделился руководитель АНО «Событие», экозащитник Чингис Болотов. 

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После уборки и установки арт-объекта на чистом побережье, волонтеров угостили горячей пиццей от спонсора проекта «Дзен Пиццы». 

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Но позитивное, долгожданное событие, к сожалению, не обошлось без капли дегтя. 

- Плитку, на которой расположен арт-объект, сделал из вторсырья наш бурятский переработчик Андрей Зайцев. Однако, к большому сожалению, сейчас предприниматель находится в процессе банкротства. Хочется обратить внимание властей и нашего строительного бизнеса. Нужно помочь этому человеку с заказами и со вторсырьем, - призывает Чингис Болотов. 

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