Общество 10.07.2023 в 16:43

В Улан-Удэ на Левобережье ожидается выход грунтовых вод

Жителей столицы Бурятии просят не паниковать, пока это не наводнение
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В Улан-Удэ на Левобережье ожидается выход грунтовых вод
В Улан-Удэ по прогнозу Гидрометцентра ожидается подъем уровня реки Селенга, который вызовет выход грунтовых вод. Причиной являются вышедшие на пойму притоки Селенги - Хилок и Чикой, сообщили в администрации столицы Бурятии.

«Вся эта вода будет уходить с поймы в русло и по руслу вниз по Селенге, поэтому естественно у нас будет отмечаться рост. Резкого подъема уровня воды нет, но выход грунтовых вод будет, потому что вода будет поджимать, особенно на Селенге и в Степной протоке. В связи с этим я обращаюсь к населению не паниковать, не прислушиваться к социальным сетям. У нас отлажено взаимодействие с Монголией и Забайкальским краем, от которых мы ежедневно получаем гидрологическую сводку», - сказал председатель городского Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Валерий Вильдавский.

Сегодня утром уровень воды в реке Селенга составил 183 см от нулевой отметки. За прошедшие сутки он повысился на 18 см. Повышение обусловлено выпадением обильных осадков в Забайкальском крае, Монголии и в юго-западных районах Бурятии – Джидинском и Закаменском.

«Река Джида является горной и очень коварной - в течение суток может подниматься свыше 1,5 метра. Повышение воды на реке Джида с 1 на 2 июля отмечалось на уровне плюс 113 см. Естественно вода, которая поднимается на Джиде, скатывается по течению и впадает в Селенгу. Улан-Удэ расположен на слиянии двух рек – Уды и Селенги. В русло реки Селенга впадает очень много рек, но две основные - это Хилок и Чикой. Рост отмечался на реке Чикой. Для примера, с 4 по 10 июля на гидропосту Чикой-поворот уровень поднялся на 225 см, то есть на 2 метра за пять дней. По реке Хилок – Малый Куналей плюс 94 см. В Чикой также впадает река Менза, которая берет начало с высокогорья Монголии, горная река», - пояснил Валерий Вильдавский.

Он также отметил, что выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см. Однако выход на пойму не означает, что идет подтопление жилого массива или затапливаются большие участки. Подтапливаются лишь низменные участки у берега. В случае если уровень воды будет расти, будет организована работа оперативного штаба и начнут проводиться превентивные мероприятия.

Тем не менее, спасатели просят заблаговременно подготовиться к выходу грунтовых вод. В первую очередь необходимо поднять на возвышенность ценные вещи, которые находятся в подвалах и цокольных этажах. Это насосные станции и технику. Необходимо также собрать документы в отдельный непромокаемый пакет и хранить в доступном месте, позаботиться о домашних животных и сохранении урожая. В случае подъема воды информирование будет производиться только специализированными автомобилями ГУ МЧС по РБ, МВД, Росгвардии и МКУ «Безопасный город».

«Ежедневно справку по гидрологической обстановке после 11:00 мы доводим до председателей СНТ и ДНТ, которые находятся в зоне возможного подтопления, и далее председатели доводят до жителей с помощью своих чатов», - отметил Валерий Вильдавский.

В 2021 году максимальный уровень реки Селенга в Улан-Удэ остановился на отметке 269 см. Тогда речной водой было подтоплено 16 жилых домов частного сектора и более 1000 домов было подтоплено грунтовыми водами.

Телефон ЕДДС: 210502, 212972.

Фото: ulan-ude-info.ru
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