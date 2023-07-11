В районе Бурятии женщину отправили в отпуск и тайно уволили

В Кижингинском районе женщина обратилась в органы прокуратуры. Она сообщила, что ее уволили без ее ведома.

Сельчанка работала специалистом военно-учетного стола администрации муниципального образования «Кижингинский сомон». В мае 2023 года ей предоставили очередной отпуск. Одновременно с этим, оказывается, издали приказ об увольнении работника по собственному желанию. При этом такое заявление специалист не направляла.

Прокуратурой выявлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ при приеме на работу трудовой договор с сельчанкой не был заключен. Выплата отпускных работодателем произведена с нарушением установленного срока, не соблюден порядок увольнения по инициативе работника.

«В связи с этим прокурор района главе администрации внес представление, по результатам рассмотрения которого заявитель восстановлена на работе, в установленном порядке с нею оформлен трудовой договор, произведены выплаты компенсаций за вынужденный прогул, несвоевременную выплату отпускных»,

- сообщили в Прокуратуре Бурятии.



Вдобавок, в отношении главы администрации возбуждено дело об административном производстве за уклонение от оформления трудового договора, а также за задержку зарплаты работникам.







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