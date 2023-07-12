Общество 12.07.2023 в 15:18

Власти Бурятии бьют тревогу после трагедий на воде

С начала сезона в республике утонули 10 человек, среди них 6 детей
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Текст: Номер один
Власти Бурятии бьют тревогу после трагедий на воде
В Бурятии накануне вечером  в Кабанском районе при купании в карьере утонул  14-летий подросток. К поискам утонувшего мальчика привлекли спасателей Байкальской поисково-спасательной службы МЧС России. Спасателями обследована акватория и береговая линия.

Сегодня днем тело утонувшего подростка было обнаружено. Спасатели извлекли тело из воды и передали сотрудникам полиции, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Также 11 июля, но днем,  в республиканскую поисково-спасательную службу поступила информация  о том, что в карьере вблизи поселка Исток Иволгинского района утонул 14-летний подросток. Со слов очевидцев, мальчик вместе с другом купались в несанкционированном месте без присмотра взрослых.
На поиск утонувшего мальчика выехали три спасателя и две единицы техники. Через полтора часа, спасателями БРПСС, на глубине 4 м, было обнаружено тело ребенка. Спасатели извлекли тело из воды и передали сотрудникам полиции.

С начала купального сезона в Бурятии  утонули 10 человек, среди которых 6 детей. В целях предупреждения гибели людей, в частности детей на водных объектах, сегодня, на заседании оперативного штаба по предотвращению и тушению природных пожаров заместитель председателя правительства республики Петр Мордовской поставил задачу главам муниципальных образований, городских округов, министерствам и ведомствам: привлекать к административной ответственности лиц, купающихся в запрещенных для купания местах; выставить предупреждающие знаки в опасных для купания местах; - организовать регулярное информирование населения о местах опасных для купания и правилах поведения на воде.

«Уважаемые родители, ваши дети не должны быть предоставлены сами себе. Безопасность вашего ребенка в первую очередь зависит только от Вас! Независимо от возраста, объясните детям правила поведения и безопасности на воде, особенно важно объяснять это подросткам. Жители Бурятии, кто находится рядом, не стойте в стороне, сделайте замечание, предупредите об опасности детей, присматривайте за ними, чужих детей не бывает!», — обратился вице-премьер к жителям республики.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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купание утонувшие дети

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