МегаФон «разогнал» 4G на месторождении урана в Бурятии

Интернет 4G стал быстрее на промышленной площадке АО «Хиагда» (предприятие горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом») в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. На действующем телеком-оборудовании МегаФон развернул несколько дополнительных слоев LTE в среднем и высоком диапазонах частот.АО «Хиагда» отрабатывает месторождения урана Хиагдинского рудного поля. Ближайший населенный пункт находится на расстоянии более 150 км от вахтового поселка. «Высококачественная связь необходима предприятию для оперативного решения производственных вопросов, в том числе на удаленных залежах, а также работникам для общения с родными и близкими», – говорит первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Хиагда» Евгений Гурулёв.Модернизация базовых станций позволила расширить емкость существующей сети и устранить перегрузки. После обновления выросла скорость пакетной передачи данных на территории производственной площадки. Пользоваться мобильными цифровыми сервисами абоненты оператора теперь могут на скорости до 100 Мбит/с. Также проведенные работы позволили обеспечить одномоментный доступ в сеть большему количеству пользователей. При этом качество цифровых звонков, передача тяжелых видео и фотофайлов остается на высоком уровне.«Качественная мобильная связь стала неотъемлемым элементом рабочих процессов в крупных компаниях по добыче полезных ископаемых. Как правило, такие предприятия занимают большую территорию, и в таких условиях с помощью сети LTE производственные задачи решаются гораздо оперативнее. При модернизации станций наши инженеры учитывали не только растущую пользовательскую нагрузку на сеть, но и сложные климатические условия, в которых круглый год будет работать телеком-оборудование», – рассказала директор МегаФона в Бурятии Олеся Степанова.АО «Хиагда» снабжает российскую атомную отрасль стратегическим металлом, вносит значительный вклад в энергобезопасность страны. В настоящее время в сложных климатических условиях вечной мерзлоты Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия в различной стадии ведутся работы на Хиагдинском, Источном, Количканском и Дыбрынском месторождениях.Фото: МегаФон