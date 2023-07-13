В Бурятии полицейские отбиваются от взяток в виде денег, дров и ГСМ

В Бурятии с начала года полицейскими подано 26 уведомлений о склонении к совершению коррупционных правонарушений. Большая часть противозаконных деяний зарегистрирована в сфере дорожного движения. Водители, стремясь избежать наказания за нарушения правил дорожного движения, склоняли полицейских к бездействию вместо привлечения виновных к административной ответственности.Водители и владельцы автотранспортных средств, задержанные за нарушения правил дорожного движения, предлагали должностным лицам взятки в размере от одной до ста тысяч рублей, сообщили в республиканском МВД.Так, 6 февраля 33-летний житель поселка Наушки предложил незаконное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей инспекторам ОГИБДД ОМВД России по Кяхтинскому району с целью решения вопроса о возврате автомобиля, который был задержан за невыполнение требования об остановке транспортного средства. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу». Уголовное дело направлено в суд.В апреле текущего года Октябрьский районный суд признал 40-летнюю улан-удэнку виновной в покушении на дачу взятки. В октябре прошлого года горожанка была задержана инспекторами ДПС за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В попытке избежать административной ответственности женщина предложила полицейским взятку в размере 20 тысяч рублей. Судом ей назначено наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей.Также зафиксированы факты предложения сотрудникам незаконных денежных вознаграждений за решение вопроса о сдаче квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами. К примеру, в апреле в Селенгинском районе жительница Гусиноозерска, находясь за рулем автомобиля во время практической части экзамена, предложила инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение.Стоит напомнить, что взяткой считается не только предложение денежных средств, но и любое другое вознаграждение. К примеру, в январе житель Прибайкальского района, задержанный за рулем в состоянии алкогольного опьянения, предлагал инспекторам взятку в виде дров. А в Гусиноозерске пьяный водитель предложил полицейскими за непривлечение к административной ответственности приобрести горюче-смазочные материалы.Материалы по всем фактам склонения полицейских к коррупционным правонарушениям переданы в следственные органы для принятия правового решения.МВД по Бурятии напоминает, что сообщить о фактах коррупции можно по телефону доверия регионального МВД: 8 (3012) 292-292.Фото: pixabay.com